重慶屋苑爆炸情侶當場死亡　疑男方不滿被提分手引爆腰間炸藥

重慶長壽區一個屋苑周四（23日）發生一宗爆炸事故，一對年輕情侶當場死亡。

內地傳媒披露，肇事者正是該對情侶中的男方，但並非網上流傳所指因遭女方父母棒打鴛鴦而雙雙殉情，而是男方拒絕轉行駕駛大貨車，與女方鬧矛盾。女方因而提出分手，男方遂點燃爆炸物同歸於盡。



家住正對面單位的勾女士受訪稱，事發在周四上午接近11時，「我正在客廳玩手機，突然聽『嘣』的一聲爆炸聲，並且這個聲音不像是鞭炮爆炸聲，而是像工地上炸石頭的那種聲音。」勾女士起初以為是自家廚房的燃氣灶爆炸，卻聽到外面傳來哭喊聲。

現場事後已被塑料布遮擋。（封面新聞）

勾女士伸頭出窗查看，原來是對面單位的睡房發生爆炸，並見到一男一女仰躺在飄窗上，身上都有明顯被炸傷的痕跡。勾女士心有余悸地表示，事後該睡房的玻璃都被炸碎，牆上還留有血跡。

另據鄰居田女士透露，一男一女死者是一對情侶，女方是本地人，今年26歲，有過一次婚姻，並和前夫育一名5歲大的女兒。男方則約30多歲。田女士稱，據說是男方帶炸藥去女方家中，隨後自行引爆同歸於盡。女方母親的朋友塗女士亦稱，男方與女方因轉行駕駛大貨車一事產生很大分歧，再加上平時生活瑣事上的一些矛盾，女方提出分手，以致男方一時想不開。

塗女士解釋，因為新冠肺炎疫情影響，男方一直沒有找到合適的工作，女方就要求男方轉行駕駛大貨車，但男方不願意。塗女士更稱，以其所知是男方將炸藥綁到腰上，藏在羽絨服內。