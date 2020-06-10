【因愛成恨】山東男不滿被分手　在前女友汽車安裝遙控引燃裝置

山東一名男子，因不滿前女友提出分手，而對方不願歸還他所送贈、價值9000多元（人民幣，下同）的禮物，竟利用GPS和搖控電子零件，在前女友的車下安裝遙控引燃裝置。

孔女士近日駕車時，汽車引擎蓋下竟突然冒出滾滾濃煙。（網上圖片）

家住山東的孔女士近日駕車時，汽車引擎蓋下竟突然冒出滾滾濃煙，嚇得附近車輛趕緊加速駛離，她本人亦迅速跳車求救。附近多名熱心路人和司機相助，用滅火器對準引擎蓋下猛噴。等濃煙散去，眾人發現引擎蓋下並無火苗，才放心打開引擎蓋了解冒煙原因。

這時，有人在車下發現一個用紙包好的綠色物體。剛受到驚嚇的孔女士並未在意，她發現引擎還能正常啟動，於是小心翼翼地駕車離開。次日，孔女士開車到專門店檢測故障原因。維修工人將車升起時，發現引擎下方有個奇怪的裝置，該裝置用磁鐵牢牢吸附在引擎排氣管的前端部位，裝置裡還有一個裝有不明液體的瓶子，還有類似電子開關的東西。孔女士嚇得當場報警。

警方調查後，將孔女士的前度男友劉某列為重點排查人員之一。後來，警方在孔女士經常停放車輛的停車場翻查閉路電視片段，發現3月20日晚上，一輛白色汽車駛進停車場並向孔女士的車靠近，約數分鐘後，一名男子上車倉促離去。警方順車追蹤，發現該名男子正是劉某。再經過數日調查，警方掌握到，劉某是個專業電工，曾購買過搖控裝置等電子零件。

劉某（左二）因涉嫌危害公共安全罪被警方刑事拘留，待進一步處理。（網上圖片）

疑犯稱裝置是「自燃」

6月3日，警方將疑犯劉某拘捕。劉某承認犯案並交代其動機。原來，劉某和孔女士相戀後，為討好孔女士，短時間內給對方贈送手機等禮物，花費逾9000元。但相識一個月後，孔女士卻提出分手，劉某多次找對方討回這筆錢卻遭拒絕，便決定利用電工技術報復。於是，他購置GPS和搖控電子零件，捆綁在一個汽油瓶上，偷偷安裝孔女士的車下，待她開車時「報復一下」。

但劉某又指，這次屬於裝置「自燃」，稱他把裝置放上去時，已感覺自己做錯，「我以為她摘掉了，沒想到它自燃了。」目前，劉某因涉嫌危害公共安全罪被警方刑事拘留，待進一步處理。