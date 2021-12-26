寒潮來襲｜上海市區僅-2°C貴州局部積雪達10厘米　南方多地迎初雪

12月26日中央氣象台發佈寒潮藍色預警、暴雪黃色預警。上海26日早晨最低氣溫跌破冰點，市區徐家匯在零下2℃附近，郊區在零下4℃到零下1℃之間。山東部分地區氣溫驟降至-12℃。12月25日淩晨，煙台、威海地區又突降大雪，最大積雪厚度超過10釐米。



中國氣象局指，當前寒潮主體已全面南下。在27日至28日，最低氣溫0℃線將位於華南北部至貴州南部一帶，南方地區可能迎來最冷時段，華南沿海部分地區溫度將跌至個位數，並將帶來大範圍降雪。



據中央氣象台報道。預計26、27日，西南地區東南部和華南等地氣溫將下降4到6℃，局地下降6℃以上。26日8時到27日8時，湖南中西部、重慶東南部、貴州中東部等地部分地區有大雪。在湖南西部、貴州中東部等地部分地區有暴雪。部分地區新增積雪深度5到8厘米，局地可達10厘米以上。

寒潮來襲，內地南方多個地區迎來今年的首次降雪。（新華社）

寒潮天氣對交通造成不利影響。多地交通部門及時採取措施，確保道路交通安全順暢。12月25日17時以前，受降雪及路面結冰影響，山東、河南、陝西、甘肅、新疆境內共計12條高速的12個路段，1條國道1個路段及5條省道的5個路段公路封閉。

而這波寒潮也影響山東部分地區，氣溫驟降至-12℃。12月25日淩晨，煙台、威海地區又突降大雪，最大積雪厚度超過10釐米。中國鐵路濟南局在濟南、聊城、淄博等火車站進站口、售票處進口安裝了保暖門簾，開足空調暖風，為旅客擋風防寒，對青榮城際高鐵的煙臺站、煙臺南站、威海站轄區範圍內8個站場89組道岔實施不間斷除雪。

而為了確保能在冬天供暖，中國鐵路西安局表示，陝北地區氣溫驟降對防凍設施設備和防凍作業情況進行全面檢查，將根據氣溫情況動態調整防凍液配比濃度，確保電煤運輸安全高效。