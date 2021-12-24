寒潮來襲｜內地發布黃色預警局地降溫逾14℃　最低0℃線進一步南下

周五（24日）6時，中央氣象台發布寒潮黃色預警，預料全國大部分地區將於24日至26日期間，降溫6-10℃，其中局地降溫14℃以上，27個省份將刷新下半年來最低氣溫紀錄。值得注意的是，廣東省亦將受此次寒潮影響，氣溫明顯下降。



12月24日8時至27日8時全國大風降溫預報圖。（中央氣象台）

據了解，受寒潮影響，24日至26日，內地中東部地區自北向南將先後出現4-5級風，陣風6-8級。氣溫普遍下降6-10℃，其中，山西中部、山東南部、安徽東南部、江蘇東南部、浙江東部以及貴州東部、湖南中南部、廣西北部等地的部分地區降溫12-14℃，局地降溫14℃以上。

到28日前後，最低0℃線將位於華南北部至貴州南部一帶。而東部和南部海域將先後有7-9級大風，陣風10級左右。

28日前後，最低0℃線將位於華南北部至貴州南部一帶。（中央氣象台）

中國天氣網氣象分析師王偉躍介紹，此次寒潮實力非常強勁，帶來的降溫十分猛烈。未來五天，內地中東部大部將陸續度過今年下半年來最冷天；25日前後，北方地區的氣溫將達到本次過程的最低值；隨後寒潮將跨過長江，給南方帶來大幅降溫；27日前後，江南南部、華南北部氣溫將觸底。

中央氣象台提醒，人員要注意添衣保暖；在生產上做好對大風降溫天氣的防禦準備； 妥善安置易受大風影響的室外物品；交通、公安等部門要按照職責做好道路結冰應對準備工作。