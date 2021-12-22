寒潮來襲｜哈爾濱將經歷今冬首個-20℃　新一波寒潮明起大舉南下

內地今年壓軸寒潮即將在周四（23日）大舉南下，為中東部地區帶來大風降溫，加上目前正在影響東北、內蒙古一帶的冷空氣，兩股冷空氣將徹底扭轉前期偏暖格局，使寒冷加劇。



受冷空氣影響，東北地區已率先降溫，不少地區最高氣溫降至冰點以下，黑龍江中東部、吉林東部的部分地區降幅達12至20℃，並伴有6至8級陣風。而新一波寒潮天氣將從周四開始直到下周日（26日），其將更加強勁，影響更廣，中東部大部地區都將自北向南先後有4至5級風，陣風6至8級；大部地區氣溫將下降6至10℃，部分地區降溫幅度可達逾12℃。加持之下，東北地區寒冷將進一步升級，最高氣溫將降至不足-10℃，較常年同期偏低約10℃，如哈爾濱將經歷今冬首個-20℃，瀋陽、長春的最高氣溫都將在今冬首降至不足-10℃。

全國降溫幅度預報。（中央氣象台）

華北及其以南地區的偏暖格局將短暫維持，長江中下游一帶周三（22日）最高氣溫仍會在20℃上下，直到周五（24日）左右才會感受到顯著降溫，預計至下周日長江中下游大部地區的氣溫都將轉為偏低，周末前後的最高氣溫將普遍不足5℃。

降水方面，隨著颱風「雷伊」減弱消散，華南一帶的強降雨結束，全國整體降水偏少，青海、甘肅、陝西等地有弱雨雪，降雨則基本集中在西南地區。周三，內蒙古中部和東南部、西北地區東部、青藏高原東部等地的部分地區有小雪或雨夾雪。四川南部、雲南中西部、廣東西南部、海南島西部等地的部分地區有小到中雨。

周二（21日），廣東廣州市民眾在持續濕冷天氣下穿上外套保暖。 （中新社）

周四，隨著冷空氣南下，中東部各地的雨雪天氣開始增多，料吉林東部、遼東半島、西北地區東北部、華北中南部、黃淮北部、川西高原等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中山西東部、河北西南部、山東中部等地局地有大雪（5至8毫米）。西北地區東南部、江漢大部、西南地區東部和南部、江南西北部、華南東部和南部沿海、海南島等地部分地區有小到中雨，其中海南島中部和西南部局地有大雨（25至40毫米）。

此外，周四起至下周日，西北地區東南部、華北中南部、黃淮東部和北部、江南北部和西部、貴州、雲南東北部等地受寒潮天氣影響，將先後出現小到中雪或雨夾雪，局地或有大到暴雪現身，預計新增積雪深度在1至5厘米，高海拔地區可達8至12厘米。