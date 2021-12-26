康希諾疫苗｜《刺針》：總體保護率為63.7%　重症保護率達96%

康希諾生物與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所共同開發重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體「Ad5-nCoV」，商品名為克威莎），該疫苗的有效率備受關注。

近日，國際權威醫學期刊《刺針》發布了該疫苗的全球多中心Ⅲ期臨床試驗最終有效率和期中安全性分析結果。

數據顯示，接種14天後，重症保護率為96.0%，總體保護率為63.7%，達到世界衛生組織建議的新冠疫苗保護率標準，無一例與疫苗相關的嚴重不良反應發生。



該研究在阿根廷、智利、墨西哥、巴基斯坦、俄羅斯5個國家開展了隨機、雙盲、安慰劑對照的全球多中心期Ⅲ臨床試驗，共有66個中心參與研究。此次研究共有45,000名受試者入組試驗，覆蓋低收入、中收入和高收入地區，其中也包含老年人、肥胖、低體重等人群。

數據顯示，接種1劑克威莎具有良好耐受性及安全性。且常見的不良反應大多為輕度至中度，例如注射部位疼痛、頭痛、疲勞等症狀，基本在接種後的一周內消失。

此外，截至目前，該臨床試驗的長期安全性觀察仍在進行中。

克威莎是中國目前唯一單劑新冠疫苗，使用腺病毒載體技術路線，可同時誘導體液免疫及細胞免疫。截止目前，該疫苗已獲得中國、墨西哥、厄瓜多爾、智利、阿根廷、匈牙利、吉爾吉斯、巴基斯坦、印尼、馬來西亞等多國緊急使用授權或附條件上市批准。