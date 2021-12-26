西安疫情｜本輪疫情累計本土確診485宗　全市範圍開展全面消毒

陝西成為內地最新的疫情重災區，西安市今日（26日）召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，表示12月9日至25日，西安市累計報告本土確診病例485宗。

當局又稱，後續幾天的核酸篩查還有可能出現報告病例數較多的情況，呼籲市民不必恐慌。



西安今年12月23日封城情況▼▼▼

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25日西安市報告本土確診病例155宗。在這155宗病例中，其中78宗病例是在近日核酸篩查中發現的初檢陽性待診斷人員。

當局稱，經過流調發現，近期新增病例主要集中在長安大學、四季薈餐廳、長豐園小區、匯成天璽C座、光電產業園、天佑兒童醫院、紫郡長安、鄠邑區玉蟬街道、龍城銘園等點位。自12月23日西安市升級防控措施以來，連續3天報告的確診病例數分別為49、75、155宗，大部分是在升級防控措施前感染的。

當局又稱，通過12月21日以來的三輪大規模核酸篩查，使得大多數隱匿病例和社區感染者快速發現，有利把傳播的可能性降到最低。後續幾天的核酸篩查還有可能出現報告病例數較多的情況，請市民不必恐慌。

全市範圍開展全面消毒

此外，西安市疫情防控指揮部決定，自今日傍晚6時開始，在西安全市範圍內開展全面消毒。當局要求廣大市民提前關閉門窗，收起在露天陽台晾曬的衣物、放置的物品；消毒作業後，避免用手觸摸建築物外表面及花草樹木，一旦觸摸，立即用清水沖洗。

國家衛生健康委今日表示，截至12月25日，31個省（區、市）及新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗逾27.5億劑次，已完成全程接種人數超過12億。