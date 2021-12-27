西安疫情｜罵防疫人員「瘋子」又吐痰　鬧事外籍男子終道歉

西安新冠肺炎（COVID-19）疫情持續爆發，疫情外溢5省6地，被緊急「封城」。當地全範圍進行核酸檢測之際，連續兩日，有外籍男子辱罵西安防疫人員，引發關注。



12月26日，據「西安發布」消息，12月26日0時至24時，西安市新增報告本土確診病例150例。

在當地防疫人員連夜對全市市民進行核酸檢測之際，12月24日、25日，連續兩天，有外籍男子被曝辱罵西安防疫人員。

據相關報道及網傳視頻顯示，12月25日，一名外籍男子在核酸檢測點不配合防疫，辱罵中國、羞辱防疫人員，並豎中指。

12月26日凌晨，西安曲江康橋學校通報稱，我校老師在防疫過程中的不當個人行為，嚴重違反學校聘任條約中所強調的「不得對國家及種族的不尊重，不得違反中國法律與規定」之條款，依照合約精神，學校嚴肅處理，現予以立即解除聘任合同。

公開資料顯示，西安曲江康橋學校是陝西省西安市雁塔區的一所初中，為雙語學校。

此外，西安市公安局雁塔分局民警表示，目前針對此事已成立工作專班進行調查，若有調查結果將會對外發布。

另一段網傳視頻顯示，12月24日，在西安防疫現場，一名外籍男子在做核酸檢測時辱罵防疫工作人員「瘋子」，該男子行為被圍觀群眾錄視頻拍下。

在看到圍觀群眾拍攝視頻後先是質問為什麼拍我，在得知是因為自己罵人後，不知是為了表達不滿還是嗓子不舒服，他直接朝地上吐痰，期間該男子一直未戴口罩。

據《中國青年報》視頻報道，事發十多分鐘後，該男子家人趕到現場道歉。外籍男子家人稱，男子母親不久前因心梗去世，姐姐因此傷心過度而住院。他本人又因疫情見不到孩子，因此心情不好。加上外籍男子漢語表達能力有限，表達情緒用詞有誤。所以才說出那樣的話，實非本意，事後已感後悔，希望得到大家諒解。

西安此輪疫情持續爆發，自12月9日到12月25日，西安市本輪累計確診病例達485例，加上26日新增的150例，西安市本輪累計確診病例達635例。疫情已外溢至廣東東莞、陝西咸陽和延安、北京、河南周口、山西運城等地。