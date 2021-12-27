陝西疫情｜官方：仍處於發病高峰病例數高發　會出現點狀爆發

陝西疫情持續，西安市當地宣布今日（27日）零時起，全市進一步提升防控等級，實行最嚴格的社會面管控措施，非疫情防控及民生保障車輛不得上路。西安市當地又要求，全體市民除參加核酸採樣外，堅持不出戶、不聚集。

陝西省衛健委副主任馬光輝今日表示，目前陝西省本土疫情仍處於發病高峰，預計病例數在短時間內仍會處於高發狀態，也會出現一些點狀爆發。



此外，西安市27日下午召開疫情防控新聞發布會。會上通報， 自27日起西安市新增中風險地區35個。截至目前，西安市共有高風險地區1個、中風險地區150個。

對於西安市確診病例兩天超過150宗，西安市疾控中心副主任衛曉麗解釋，首先全市目前加大了大規模核酸篩查的力度，從21日開始進行了多輪次核酸大篩查，從而發現了更多隱匿性的病例，目前本輪疫情通過核酸篩查發現的病例佔到三分之一，所以在短期內還有可能出現報告病例數較多的情況。

衛曉麗續指，其次是因為新出現的一些風險點位，比如高新區光電園、灞橋區京東物流園，由於人員高度密集和流動性大導致病例波及範圍較廣，故出現短期內病例報告快速增長的情況。

西安今年12月23日封城情況▼▼▼

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12月9日至12月26日，陝西省累計報告確診病例651宗。陝西省27日下午舉行疫情防控新聞發布會，陝西省衛健委副主任馬光輝表示，目前該省本土疫情仍處於發病高峰，預計病例數在短時間內仍會處於高發狀態，也會出現一些點狀爆發。

另外，會上又通報，陝西省疾控中心已經完成137宗本土病例的全基因測序，均與12月4日巴基斯坦入境航班報告的境外輸入病例高度同源。

西安市已暫停2天1人外出採購政策，要求所有居民待核酸結果陰性後才能出門，多個小區都收到了相關通知。（《極目新聞》）

據早前報道，西安市在23日開始實施「封城」，今日中午進行新一輪全員核酸檢測。目前，該市已暫停每戶家庭每兩天由一人外出採購生活物資的政策，要求所有居民待核酸結果陰性後才能出門。