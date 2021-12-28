新冠肺炎｜內地增182宗本土確診陝西佔180　4入境航班遭「熔斷」

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（27日）內地新增本土確診病例182宗，新增本土無症狀感染者3宗。



本土確診病例方面，陝西180宗，其中西安市175宗、咸陽市3宗、延安市2宗；浙江1宗，在紹興市；雲南1宗，在昆明市。

本土無症狀感染者方面，雲南2宗，均在西雙版納傣族自治州；貴州1宗，在銅仁市。

4入境航班遭「熔斷」

27日，民航局再發熔斷指令，對中國國際航空公司CA912航班（斯德哥爾摩至西安）、東方航空公司MU588航班（紐約至上海）、南方航空公司CZ8140航班（伊斯蘭堡至武漢）、廈門航空公司MF830航班（洛杉磯至廈門）實施熔斷措施。

據通報，中國國際航空公司12月13日入境的CA912航班（斯德哥爾摩至西安）確診新冠肺炎旅客10宗，自2022年1月3日起暫停CA912航班運行4班，並取消獎勵航班。

此外，東方航空公司12月14日入境的MU588航班（紐約至上海）確診新冠肺炎旅客5宗，南方航空公司12月14日入境的CZ8140航班（伊斯蘭堡至武漢）確診新冠肺炎旅客6宗，廈門航空公司12月14日入境的MF830航班（洛杉磯至廈門）確診新冠肺炎旅客5宗。自2022年1月3日起，分別暫停以上3個航班運行2班。