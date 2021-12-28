履新新疆黨委書記　馬興瑞首赴烏魯木齊調研

廣東省省長馬興瑞日前接替陳全國出任新疆黨委書記。官方傳媒報道，馬興瑞在周一（27日）首次赴烏魯木齊調研，行程包括探訪基層幹部、與各族群眾交談，亦有參觀經濟技術開發區、新疆國際大巴扎等。

馬興瑞指，要完整準確全面貫徹新時代中共的治疆方略，牢牢扭住社會穩定和長治久安總目標，依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆。



報道介紹，馬興瑞先是來到天山區固原巷社區一站式服務大廳，與基層干部和各族群眾交談，詳細詢問社區黨員教育管理、民族團結進步創建、群眾生活水平、困難群體幫扶等情況。他隨後又去到經濟技術開發區政務服務中心參觀，深入了解絲綢之路經濟帶核心區建設、區域經濟發展、產業布局和轄區企業生產經營情況。

此外，馬興瑞亦來到北園春市場及國際大巴扎，一方面要求加強物資調配和市場供應，統籌安排好「兩節」期間煤電油氣運保障供應，做好糧油肉蛋奶果蔬等保供穩價。另一方面，他提出要大力實施文化潤疆工程和旅游興疆戰略，推動文化和旅遊深度融合發展，並要加強需求側管理，提升消費層次，促進消費繁榮。

馬興瑞在調研時強調，要扎實做好建設新時代中國特色社會主義新疆各項工作，要把依法治國的要求落實到新疆工作各個領域，打造共建共治共享的社會治理格局，保持社會大局持續穩定長期穩定。