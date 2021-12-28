重慶庫房建設時倒塌致5死　調查組：不穩定結構遇突發大風導致

2021年7月21日，重慶市合川區金星玻璃製品有限公司新建4號庫房發生坍塌事故，造成5名作業人員死亡，直接經濟損失1049.9萬元（人民幣．下同）。

近日，重慶市應急管理局公開了《重慶市合川區金星玻璃製品有限公司4號庫房「7·21」較大坍塌事故調查報告》（下稱：《報告》）。《報告》指出，本次事故是一起較大生產安全責任事故，現場鋼結構自身穩定性不足，受突發大風誘發事故。



《報告》顯示，本次坍塌事故所涉建築物系4號庫房，結構形式為輕型門式剛架結構，屬於在建房屋建築工程。7月21日16時至18時，合川區出現雷雨天氣，部分站點出現7到8級瞬時陣性大風，事故現場瞬時陣性大風風力約7到8級，瞬時風速14.4m/s至17.7m/s。

鋼架全部坍塌。（澎湃新聞）

當日16時34分，事故現場開始起風；16時35分 8、9 秒，3號廠房屋頂蓋板部分被掀飛，10秒4號庫房鋼架在風作用下開始變形， 11、12秒鋼架變形加大，13、14秒鋼架整體傾斜，15秒鋼架整體傾斜坍塌。鋼架全部坍塌於地面，鋼柱柱腳螺栓全部斷裂。

本次坍塌事故造成4名安裝作業人員和1名地面輔助雜工死亡。經調查組調查綜合認定，鋼結構自身穩定性不足，受突發大風誘發，是本次坍塌事故的直接原因。

《報告》顯示，4號庫房在安裝過程中，未安裝檁條、支撐、隅撐，僅安裝部分縱向系桿，未形成首跨剛架穩定體系，未澆築柱腳二次混凝土。現場鋼結構存在一定的穩定性風險，處於不安全狀態。由於 4 號庫房實際結構缺乏支撐體系，在風荷載和自重作用下穩定性較差。在事發時段的風壓下，結構發生過大變形，柱腳螺栓拉壓均超應力導致柱腳螺栓失穩斷裂，最終致使鋼結構整體坍塌。

鋼架4顆腳柱螺栓斷裂。（澎湃新聞）

《報告》稱，本次事故的間接原因為：施工單位和監理單位未嚴格落實安全生產主體責任；金星玻璃製品有限公司作為建設單位，未嚴格落實安全生產首要責任。施工單位項目技術負責人劉某某、監理公司現場監理員周某某等8人，對事故發生負有責任。其行為涉嫌重大責任事故罪，建議由司法機關依法追究刑事責任。