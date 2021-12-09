長沙屋苑現多處裂縫樓宇地基下沉「懸浮」　業主憂安全不敢睡覺

湖南長沙一個屋苑地面近期突然出現多處裂縫，單元樓甚至因地基下沉而出現「懸浮」，令一眾業主們擔憂不已，甚至不敢回家睡覺。事件被認為與相鄰工地施工有關，開發商委託檢測發現，屋苑路基回填土層含有大量的建築垃圾，道路地基基礎地質情況較差，周邊新建項目基坑距離較近，施工過程中對屋苑道路地基基礎造成擾動。



事發於岳麓區聯豐路某小區三期，據業主元女士介紹，屋苑地面近日出現了不少裂縫，單元樓外牆連接地面的地方明顯下沉。她表示自己入住多年，本來一直挺舒服的，從沒發生如此事情，直到今年7月，鄰近工地開始施工，就慢慢出現路面開裂，最近甚至下沉塌陷，令她晚上都不太敢睡。據悉，下沉深處甚至超50公分，出現裂縫的幼兒園也被工地包圍，另一業主彭先生更直言擔心樓棟的安全。

開發商事後已採取臨時性措施，不少裂縫已被澆築，同時委託湖南湖大土木建築工程檢測有限公司進行檢測。評定報告顯示，該屋苑三、四期檢測段路面存在明顯開裂及局部下沉，圍牆存在破損開裂；路面下管網內部有明顯殘留物，局部管道破損，變形、積水，滲漏等現象；路基基礎有明顯脫空，不密實等現象，對路基進行開挖，回填土層含有大量的建築垃圾。不過基坑監測數據反應各監測項目變化值未達均在設計及規範允許範圍，未達到預警值要求，基坑支護結構處於正常狀態。

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至於造成裂縫的原因，報告書指，周邊新建項目基坑距離較近，施工期間對道路地基基礎造成擾動，而且道路地基基礎地質情況較差，局部出現疏鬆、欠密實，路面下管網局部破損、滲漏造成水土流失。

報告書指，雖然基坑支護系統現階段屬可控安全範圍，但不排除後期施工會對道路、圍牆破損進一步產生影響，故建議在採取可靠措施確保安全的情況下，加快基坑施工進度，盡快完成基坑回填，同時可先對地面裂縫採取防止雨水滲入等臨時性處理措施，對不寬的裂縫採用瀝青油膏嵌縫，對較寬及沉陷較深的部位則先把基層清理乾淨，再用細石混凝土澆築，保持周邊排水通暢。最後，報告書建議委託有資質的第三方檢測機構，嚴格按照相關規範持續監測。

施工項目監理單位負責人廖錫明表示，屋苑或有土地壓實度不夠的問題，且路面在施工之前就有一定的裂縫；彭先生則表示業主們並非阻攔施工，只是想其先盡快請專業的鑑定機構對房子作安全鑑定。據悉雙方目前正對後續的住房安全鑑定商議。