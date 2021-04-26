湖南Loft公寓疑豆腐渣兼貨不對板　發展商：示範單位非交付標準

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-26 19:45

湖南長沙有業主日前反映，其購入的Loft公寓（由舊工廠或舊倉庫改造而成的住宅）實際交樓標準與前期宣傳有出入，且發展商用於隔層的混凝土樓板居然可以一腳踩斷，大批業主拒絕收樓。

有業主透露，自己購入的是層高4.5米的雙層Loft公寓，在槽鋼結構上搭建的混凝土樓板，不僅有分隔上下兩層的功能，還需要承擔上層加劇以及人員的重量。

由於此前樓板只是堆放在房屋當中，尚未開始搭建，因此並無業主注意，直至搭建完成後，業主才發現混凝土樓板竟然一踩就斷，直言混凝土樓板是「泡沫」，且樓板內的鋼筋幼細得猶如鐵絲，「如果生鏽了的話斷了的話，我們的生命還有保障嗎？」。

同時，Loft公寓的上層是否預留足夠空間，是決定業主居住體驗的重要因素，而在樓板搭建完成後，消防管道侵占層高的問題開始變得觸手可及。有女業主表示，自己的身高1米56，若在上層做假天花，其身體或剛好頂着天花板，而身高1米7的人就只能保持彎腰狀態。

業主表示，發展商提供的示範單位是完全達標，因此當時都按照示範單位裝修，惟上述弊端會切實影響到他們日後的居住環境及質量，遂希望發展商有明確的答覆。

對此，發展商負責人表示，示範單位只是裝修示意，不能作為實際交付標準。至於混凝土樓板質量，負責人稱已公示了質量檢驗報告，若業主對質量存疑，可自行檢測。同時，由於該樓盤已竣工驗收，完成了消防驗收，若項目消防管道影響層高，業主可自行裝修解決。目前，業主與發展商正就整改問題協商，所屬社區已經介入調解。

（看看新聞／湖南都市頻道）