中國首次發布出口管制白皮書：堅決反對濫用出口管制措施

據新華社報道，國務院新聞辦公室今日（29日）發布《中國的出口管制》白皮書，這是中國首次發布出口管制的白皮書，旨在全面介紹中國完善出口管制治理的立場、制度和實踐。



出口管制是指對兩用物項（軍民兩用的敏感物項和易製毒化學品）、軍品、核以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等物項出口。白皮書全文9千餘字，正文包括四個部分，分別是：中國出口管制的基本立場、不斷完善出口管制法律制度和管理體制、持續推進出口管制體系現代化、積極開展出口管制國際交流與合作。

白皮書指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，不穩定性不確定性顯著上升，國際安全體系和秩序受到衝擊，世界和平面臨多元挑戰和威脅。公正、合理、非歧視的出口管制，對於有效應對新形勢下國際和地區安全風險與挑戰、維護世界和平與發展，地位和作用日益凸顯。

在「堅決反對濫用出口管制措施」一節中，白皮書稱，任何國家和地區都不應濫用出口管制措施，無理實施歧視性限制措施，在防擴散問題上推行雙重標準，甚至推動出口管制有關多邊機制趨向歧視性和排他性。

白皮書指，各國普遍高度重視和積極推進出口管制工作，通過建立和執行法律制度，加強和規範出口管制。中國作為聯合國安理會常任理事國、世界貨物貿易和製造業第一大國，始終本著維護國家安全，維護世界和平與地區安全的原則，不斷完善出口管制治理。

白皮書稱，中國堅持總體國家安全觀，更加積極地融入經濟全球化進程。中國著眼於更好地建設更高水平開放型經濟新體制和建設更高水平的平安中國，實現高質量發展和高水平安全的良性互動，推動出口管制體系現代化，出口管制治理取得新發展、新成就。