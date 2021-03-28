新疆棉花｜茄汁產量佔全球1/4同遭美封殺　網民讚好味、無添加

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-28 12:07

新疆棉花風暴持續延燒，然而，據新華社報道，新疆除棉花佔全國產量之首外，蕃茄也是新疆重要的經濟來源，尤其是以新疆蕃茄製作的蕃茄醬（茄汁），在全球市場中佔有25%的份額。因此，美國在1月份制裁新疆棉花時，也以新疆遭受人權侵犯和強迫勞動，同時禁止進口新疆蕃茄及其製成品。 在內地「支持新疆棉花」的聲浪下，不少內地網民也討論起新疆茄汁，紛紛大讚「風味絕佳」、「無添加、無防腐劑」、「收穫了兒時的味道」。

據報道，新疆目前擁有中國最大的蕃茄生產基地，且新疆生產的茄汁佔中國蕃茄製品出口的70%以及全球貿易總額的四分之一。「蕃茄深加工」為新疆的特色產業。新疆於2000年時，生產各類蕃茄製品已佔中國總量的90%以上。

在新疆博湖縣烏蘭再格森鄉烏蘭再格村蕃茄地裏，農牧民群眾用裝載機裝運蕃茄。（中新社）

由於新疆蕃茄的汁水較少，容易儲藏和運輸，更適合加工成茄汁，因此，茄汁出口便成為新疆蕃茄生產的最大特色。中國貿易投資網的圖表顯示，2019年新疆茄汁出口量最大、出口金額最多的國家是意大利，其次是俄羅斯及阿聯酋。

據新疆維吾爾自治區人民政府網站介紹，「蕃茄深加工」是當地的特色產業。蕃茄製品加工業在產量、質素、出口量和裝備水平上都位於全國第一。新疆大桶茄汁主要出口歐、亞、非等具備深加工能力的國家和地區，作為原料或半成品再加工；小包裝茄汁則出口亞洲和非洲地區，可直接進入市場供民眾消費。

不少網民大讚新疆茄汁好味、無添加：

中國國際貿易促進委員會旗下中國貿易投資網的圖表顯示，2019年1至12月，新疆茄汁出口量最大、出口金額最多的國家是意大利，其次是俄羅斯、阿聯酋。

具體來看，新疆大桶茄汁和小包裝的茄汁出口國家差異較大。大桶醬主要出口歐、亞、非等地具備深加工能力的國家和地區，主要作為原料或半成品進行深加工。小包裝茄汁主要出口亞洲和非洲地區，主要作為終端產品消費。

面對新疆蕃茄禁令，不少網民在網絡上推薦起新疆產的蕃茄製品。有網民指出，長時間日照和晝夜溫差讓新疆在蕃茄種植上具有得天獨厚的優勢，利於糖分積累和營養成分的沉澱。也有網民提到，雖然中國蕃茄產量位居世界前三，但世界前兩大產區正是美國加州和歐洲，質疑相關禁令與貿易保護有關。

（綜合報道）