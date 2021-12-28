西安疫情｜否認全市已「戒嚴」　公安局：實行最嚴格社會面管控

陝西西安周一（27日）新增175宗新冠肺炎本土確診，創下本輪疫情新高。當地再升級防疫措施，要求市民除參加核酸檢測外不得出戶，拒不配合防疫工作的最高將獲10日行拘及500元（人民幣，下同）罰款。



西安雁塔區街邊店舖均歇業，路上基本沒有行人。（澎湃新聞）

據了解，西安市公安局27日發布通告指，自12月27日0時起，西安進一步提升防控等級，實行最嚴格的社會面管控措施，非疫情防控及民生保障車輛不得上路，市民除參加核酸採樣外，堅持不出戶、不聚集。

通告指出，市民要保持24小時通訊暢通，積極配合防疫、公安人員，落實入戶採樣、集中隔離、應急管控、現場管制等措施，如拒不配合，依照《中華人民共和國治安管理處罰法》，最高可處行政拘留10日並處500元罰款。

通告強調，向流調工作人員隱瞞實情、虛構事實、故意躲藏，拒絕、阻礙調查工作，造成傳染病傳播或有傳播風險，以及造成其他嚴重後果的，將以涉嫌妨害傳染病防治罪依法追究刑事責任。凡擾亂核酸採樣點現場秩序，不遵守相關防疫規定，且拒不服從防疫、公安人員現場指揮的，依照《中華人民共和國治安管理處罰法》，最高可處行政拘留10日並處500元罰款。

12月25日，2022年全國碩士研究生招生考試開考，考生在西安市的西安醫學院考點接受測溫入場。（中新社）

通告表明，各大專院校、超市、便利店、農貿市場、醫療機構、物流寄遞場所等單位，未按通告要求履行主體責任，造成後果的，將依法追究相關單位及責任人法律責任。對其他拒不執行疫情防控決定和命令、擾亂公共場所秩序、尋釁滋事、哄抬物價、阻礙疫情防控工作人員依法履行職責等違法行為，依照《中華人民共和國治安管理處罰法》等相關法律規定進行處罰，情節嚴重構成犯罪的，依法追究刑事責任。

通告又要求，在社會面管控工作中，相關工作人員要堅持以人為本，積極幫助群眾解決生活中的實際困難，不得採取鎖閉單元門等簡單方式進行管控。

此外，針對網傳消息指，「西安市公安部門及派出所對全市各大街道進行戒嚴，警務人員在全市各大街道對外出流竄人員進行嚴查、拘捕，並對拘捕人員個人及單位進行重罰，同時對本單位企業法人等相關人員承擔刑事責任！！！居家人員禁止隨意進出小區及私自外出流竄。如有外出流竄人員，一旦被警務人員拘捕，單位立即開除處理，部門負責人第一責任人，分管領導第二責任人承擔相應責任，望周知！！！」西安市網絡中心通報稱，經證實，上述信息為謠言。