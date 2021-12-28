新冠肺炎｜土耳其赴華機票要價25萬？　民航局：核實後將依法處置

在供求嚴重失衡下，機票價格一路飆升。近期，土耳其航空赴華航班機票因要價高達25萬元（人民幣，下同），引起網民熱議。

民航局昨（27日）發公告稱，「天價機票」嚴重損害境外回國旅客權益問題，已部署民航中南地區管理局立即核實調查相關情況，如發現有違反相關規定的情況，將依法依規處置。



《第一財經》報道，土耳其航空本月3日發給機票代理的價格表顯示，12月14日至明年1月11日，從伊斯坦布爾飛往廣州的航班，單程經濟艙售價最高破20萬元，商務艙要價超25萬元。

據了解，土耳其往返中國直飛航班僅由土耳其航空執飛，其餘航班均需長時間中轉。航班信息顯示，土耳其航空TK72次航班每周二由伊斯坦布爾飛往廣州，每周四再由廣州飛回伊斯坦布爾，航班號為TK73。

12月3日，土耳其航空發給代理的實時價格表。（第一財經）

公開資料顯示，土耳其航空2011年開通廣州航線，2013年5月又將廣州至伊斯坦布爾航線加密至每日一班，航線由波音777-300 ER客機執飛，商務艙和經濟艙分別配置49個和300個座椅。疫情爆發後，每周二只有一班從伊斯坦布爾飛往廣州的航班，意味每周由土耳其直飛赴華機票不足400張。

據初步統計，由於航班上確診新冠肺炎旅客超過規定數量，自去年10月至今，民航局已經對土耳其航空公司 TK72航班（伊斯坦布爾至廣州）發出過10次熔斷指令，熔斷時間最短為一周，最長持續一個月。今年以來，TK72航班4月至8月份經歷過3次長達一個月的熔斷。

民航局公告中指明，根據《中華人民共和國政府和土耳其共和國政府民用航空運輸協定》，中國與土耳其之間航線按照「雙批准原則」管理，即運價的製定、調整需報雙方政府批准。如締約任何一方航空當局對運價不予同意，則此項運價不應生效。

民航局發布公告稱，已就部分國際航線高價機票開展核實調查。（中國民用航空局）

針對高價機票現象，中國多個駐外使館陸續發布公告。

12月21日，中國駐老撾大使館發布《關於就個別赴華航班票價虛高問題做相關航司工作情況》，指出兩國之間商業航班出現熔斷，赴華航班數量減少，個別航班中介代理哄抬票價。老撾航空公司高度重視使館要求，已暫停部分有抬價行為的機票代理商銷售業務，並將自明年2月起完全採取航司直銷方式。目前，老航直銷的萬象至昆明航班機票價格均在市場價範圍內（根據市場情況約浮動20%）。

12月23日，中國駐柬埔寨大使館發消息稱，唯一執飛自柬赴華航班的柬埔寨航空公司，同意於明年2月1日起調降機票價格，將由目前的6555美元（含稅費）下調至5055美元（含稅費）。

根據最新發布的冬春航季航班計劃顯示，國際航班換季繼續嚴格落實疫情防控和運輸保障相關要求，客運航班量維持在疫情前的2.2%。國內外航空公司共計劃安排客運航班每周408班，同比減少21.1%，國內19家航空公司計劃每周安排客運航班228班，國外61家航空公司計劃每周安排客運航班180班。