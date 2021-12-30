張哲瀚等劣跡藝人被封殺「於法無理」？內地律師開直播討論遭封禁

近來內地娛樂圈整頓，中國演出行業協會（簡稱中演協）頻頻點名「劣跡藝人」要求旗下會員抵制。但是這種「全面封殺」的行為沒有法律依據，中演協的權力來自哪裡？也引發質疑。



日前，由中國政法大學法學教授王湧擔任所長的洪範法律與經濟研究所（簡稱洪范所）直播討論「劣跡藝人的封殺和行業的禁入」卻被封禁，洪範所輾轉試了幾個APP後，在微博直播，卻連微博的帳號也被封。引發網民熱議，內地網民批「一群法律專家聊法律屬於違法行為?」



11月23日，中演協公佈了第九批警示名單，包括吳亦凡、鄭爽和張哲瀚等88名違法違規主播及違法失德藝人都在其中，中演協要求在警示期限內，各網路音視頻平臺及經紀機構會員企業不得為他們提供各類網路直播服務。

中國政法大學的法律學者齊聚討論「封殺」法律。（《財經》雜誌）

但是中演協此舉引發不少質疑。反腐劇《人民的名義》的製片人李學政公開質疑中國演出行業協會發布「處罰的資格」從何而來，許多網友也發出各種有關程序正義的疑問。 12月15日晚間，洪範所主辦的關於「劣跡藝人的封殺和行業禁入」的法律研討會在內地影視平台Bilibili（嗶哩嗶哩，B站）直播。

據了解，這是洪範所籌備的兩場「劣跡藝人的封殺和行業禁入」研討會的第二場。第一場正常直播完畢，第二場主題是「劣跡藝人的罪與罰——封殺與行業禁入」，當晚的研討會也特別邀請李學政加入。巔峰時期觀看人數高達380萬。

但是該場直播持續不到1小時，就突然喊停。不久，洪範所B站重新開啟另一個直播間，也被封禁，該研討會試著轉入騰訊會議等平台直播，也都宣告失敗，最後轉戰微博直播間，微博帳號卻因為「違反社區公約」而被封禁。

究竟洪範所的直播為何被中斷？《財經》雜誌就此事分別詢問了B站和微博，但未獲得對方的明確答覆。網民則稱，「才邊聽邊作筆記到一半直播就突然中斷了。」也有網民批評，「一群中國政法大學教授坐再一起聊法律是違法行為」是年度笑話。



據了解，該座談會與會學者包括中國政法大學法治政府研究院行政法教授王青斌、中國政法大學刑事司法學院證據法教授陳碧、中國政法大學比較法學院娛樂法教授劉承韙、中國政法大學民商經濟法學院壟斷法教授焦海濤等，領域從行政法、刑法到娛樂法皆有。

其中王青斌提到，對劣跡藝人作出行業禁入處罰的主體，必須獲得授權，如果沒有授權和明確的法律依據，則是無效的處罰。陳碧則認為，所謂的行業禁入是一項對相對人非常嚴厲的權益剝奪，需要充分的程式保障，才能體現對相對人的救濟。

12月1日，中演協的負責人曾接受新華社採訪時稱，「行業自律是有明確邊界的，自律懲戒不是行政處罰，不具備強制性」。

但洪範所所長王湧表示，中演協將名單下發各平臺，要求「警示期限內，各網路音視頻平臺及經紀機構會員企業不得為其提供各類網路直播服務」，且警示期限為「長期」，沒有明確規範時間，對被封殺藝人而言，沒有實質的保障。

專長娛樂法的劉承韙則提到，強監管更要釐清「由誰規制，如何規範規制」的問題。他提到，目前對於「劣跡」的界定有泛道德化的傾向。他認為，四德包括社會公德、職業道德、家庭美德、個人品德，而中演協的行為，加大了對後兩德，即「家庭美德、個人品德」的考量。

對於劣跡藝人作品下架問題，劉承韙認為，對於處罰藝人相關的作品全部下架，是對行業進入和投資信心的一種毀滅性打擊，對資源也是巨大的浪費。他建議，不能向前溯及以往。