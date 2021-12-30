內地網紅主播頻「翻車」　官媒：野蠻生長顯隱患，多方應夯實責任

內地多名網紅主播接連「翻車」，引發廣泛關注。官媒《新華社》旗下雜誌《半月談》今日（30日）發表評論文章指，網紅經濟高歌背後暴露出不少隱患，多方主體夯實責任方能實現精細化運營，增強網紅經濟的生命力。



薇婭因涉嫌偷逃稅款被罰13.41億元人民幣。（影片截圖）

據了解，內地多名網紅主播接連深陷風波，辛巴涉嫌售賣假燕窩、「封路直播」等；李子柒自7月停止更新至今，與合作公司權益糾紛未塵埃落定；「帶貨女王」薇婭12月因涉嫌偷逃稅款被罰13.41億元人民幣等事件，令網紅經濟在歷經風波後暴露出不少隱患。

《半月談》認為，得益於視頻和網絡等技術發展，近年來網紅經濟優勢凸顯，尤其在疫情背景下彌補了線下實體產業鏈的不足。但在野蠻生長中，網紅經濟隱憂漸顯，包括產品質量良莠不齊、業務數據造假、利益分配矛盾、從業人員素質無從把關等亂象滋生。「狂奔的網紅經濟要走上規範專業化道路，仍有待相關規章制度的落實完善為之修正軌道、劃定方圓。」

《半月談》表示，作為利益共同體的網紅與從事網紅經濟的MCN機構、商家與平台，撥開紛繁亂象，共建行業內部規範，合理分配利益蛋糕，才能謀共贏、得長久。多方主體夯實責任、發揮優勢，補齊業態發展短板，方能實現精細化運營，增強網紅經濟的生命力。

《半月談》指，糾偏網紅經濟的不良傾向，監管部門要拉緊韁繩，為行業健康發展構建更加完善的頂層法律法規體系，在既有外部制度規範的基礎上，結合業態特征與存在問題，進一步完善稅制體系，暢通監察渠道。未來，政府仍要監控業態發展動向，彌補制度漏洞，強化行業行為規範，在「放」與「管」中把握分寸，既要提供容錯空間，也要劃定制度紅線，提升治理效能，為社會經濟發展注入動力。