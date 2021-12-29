雙11｜李佳琦按浙江消保委要求整改　停售相關商品檢測後再上架

雙十一期間，浙江省消費者權益保護委員會（下稱浙江消保委）發現李佳琦等帶貨主播存在違規問題。

昨日（28日），浙江省消保委收到淘寶、抖音等五個平台及相關主播的整改報告。其中，李佳琦直播間所屬公司已停止銷售相關商品，更改庫存商品及檢測後，將再重新上架相關商品。



浙江消保委表示，從提交的整改報告來看，各平台和涉事主播態度端正，提出整改措施切實可行，針對性強。涉及問題的相關主播也在省消保委規定時間內提交整改說明，以李佳琦為例，其直播間的所屬公司「美腕上海網絡科技有限公司」表示立即停止銷售相關商品，對庫存所有商品作出更改，更改完畢且經過新一輪檢測後，再重新上架相關商品。

據此前報道，浙江消保委早前對淘寶、拼多多、京東、快手、抖音共五個平台進行雙十一直播帶貨消費體察，同時還包括有李佳琦、薇婭等網絡人氣排名前十位的知名主播。

浙江消保委指，所購買的80個批次樣品中，29個批次樣品不符合國家標准，不符合率為36.25%，並且個別主播存在誇大宣傳、用絕對性廣告語、拿其他平台做比較、少發漏發、發錯尺碼、宣傳與實物不一致等問題。

上周四（23日），浙江消保委約談相關平台及主播，並分別給出初步整改方案，要求在限期前提交正式的整改報告。