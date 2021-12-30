2021十大最亮眼中國武器評選：殲20遼寧艦攻擊11無人機上榜

中國武器戰鬥力一直處於世界前列。在2021年裏中國同樣對外公開了不少精尖武器，《環球時報》媒體日前通過網友投票，進行「2021年最亮眼十大中國國產武器評選」，前三名亮眼。



據環球網資訊12月30日報道，截至29日《環球時報》截稿時，網友評選的「2021年最亮眼十大國產武器評選」排行榜中，名列前三的分別是「殲-20隱形戰鬥機」（17,571票，約佔9%），「航母遼寧艦、山東艦」（16,729票，約佔9%） 和「055型萬噸驅逐艦」（15,789票，約佔8%）。

+ 2

其餘上榜的國產武器型號包括「運-20大型運輸機」（12,455票，約佔7%），「攻擊-11無人機」（12,154票，約佔6%），「運油-20空中加油機」（11,974票，約佔6%），「更換新質彈頭的導彈」（10,929票，約佔6%），「殲-16系列戰鬥機」（10,303票，約佔5%），「轟-6K『戰神』轟炸機」（9,876票，約佔5%），「海軍節同時入列服役的三艘主力軍艦」（9267票，約佔5%）。

此外，列入候選名單的還有「無偵-7無人機」「無偵-8無人機」「殲-15及中國後續艦載機型號」「高原部署的遠火與新輕坦」「出口國外的FD-2000B防空導彈」「出口艦艇中噸位最大的054AP護衛艦」等。

遼寧艦航母最新畫面（點擊大圖瀏覽）：

+ 4

一位匿名中國軍事專家認為，從評選結果來看，上榜的這些國產武器反映出中國網友對代表「大國重器」的新型武器裝備的關注，也體現了中國在相關領域的重視。

此外，該專家指出，這次排名前三的武器都不是新型號，但細想又可謂「預料之外，意料之中」。

排在第一名的殲-20已經首飛10年，但在今年9月的珠海航展中，殲-20現身並首次官宣換上國產發動機，用上「中國心」。美國有線電視新聞稱，更換先進的國產「WS-10」發動機後，殲-20不但具備了超音速巡航能力，而且還擺脱了俄製發動機的制約，可以進入大批量生產。有西方媒體稱「殲-20推出雙座型號，成為全球首款擁有雙座佈局的隱形戰鬥機」。

排在第二的航母遼寧艦、山東艦2021年在媒體上的曝光率也很高。今年4月，中國國防部新聞發言人吳謙大校透露遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域和南海相關海域進行例行訓練；5月，人民海軍官方賬號發布消息稱，山東艦航母編隊在南海相關海域進行訓練；今年年底，山東艦赴南海某海域展開多課目實戰化訓練，12月，遼寧艦編隊再次穿過宮古海峽赴太平洋海域演習。

055南昌艦近距離開火畫面公開，垂髮裝置亮眼（點擊大圖瀏覽）：

+ 13

《艦載武器》執行主編石宏認為，「中國兩艘航母都能做到一年內兩次出擊，這意味着航母的戰備程度非常高」。

以南昌艦為代表的055型萬噸大驅，今年的活躍程度也非常高。作為中國海軍綜合作戰能力最強的水面作戰艦艇，南昌艦伴隨了遼寧艦的每次出海演練任務，還帶隊完成在阿留申群島附近的巡邏和中俄海軍艦艇編隊環繞日本的戰略巡航，可以說今年的中國海軍大事中，南昌艦一次都沒有缺席。排在第三名的位置，並不意外。

從上榜的武器種類來看，海空大型裝備仍然佔據C位。其中航空裝備為6種、海上艦艇為3種，「更換新質彈頭的導彈」屬於火箭軍裝備，而陸軍裝備沒有上榜。

中國專家認為，從這次上榜的國產武器來看，也折射了中國當前面臨的兩大戰略方向——台海與南海。

他指出，回顧2021年的軍事動態可以發現，無論是中國空軍殲-16系列戰鬥機、轟-6K轟炸機還是海軍的航母編隊、075型兩棲攻擊艦，它們在媒體上的曝光率往往與台海局勢有關。特別是隨着美國方面不斷強化干預台海的軍事準備，台海局勢持續緊張。

台防長近日透露，今年1月迄今已有超過940架次解放軍軍機「擾台」。據台媒統計，其中大部分都是殲-16系列戰鬥機和轟-6K轟炸機。島內軍事專家認為，解放軍第二艘075型兩棲攻擊艦將部署東部戰區，對台灣的「重大威脅」或許比航母還大。

在台海局勢緊張之下，中國軍方持續加大對台灣周邊的海陸空軍事演習。中國大陸領導人習近平在與美國總統拜登（Joe Biden）11月16日的視頻會晤中明確表示，「我們是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」