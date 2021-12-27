中國海軍亞丁灣護航13周年　央視披露抓捕海盜救人質真實影像

12月26日，中國海軍亞丁灣護航13周年。官方公布一段影片，真實記錄了2017年中國海軍第25批護航編隊營救遭挾持的圖瓦盧籍貨船，抓捕海盜的全過程。



事發於2017年4月8日傍晚，中國海軍第25批護航編隊接到通報，圖瓦盧籍OS35號貨船在亞丁灣索科特拉島西北海域遭海盜劫持，海盜數量不明。時任海軍第25批護航編隊玉林艦艦長何路陽表示，當時與OS35輪取得聯繫，並按照戰術要求對商船進行環繞航行，觀察商船的整個情況。

4月9日，16名特戰隊員在艦載機空中掩護下乘小艇登上OS35號發起營救行動。海軍陸戰隊某旅連長龔凱峰憶述，當他們到達駕駛室時，發現駕駛室有槍擊的痕跡，為了逼出船員，海盜更曾經放火燒船，「我們再往下走的時候，也是一樣，全是那種被燒毀的地方」。最終，特戰隊員在艦載機空中兵力和艇艦的支援下，將19名船員救出，並當場逮捕3名海盜，繳獲3支AK-47。

據介紹，2008年12月26日，由武漢艦、海口艦和微山湖艦組成的中國海軍艦艇編隊從海南三亞啟航，赴亞丁灣、索馬里海域執行護航任務，是中國首次使用軍事力量赴海外維護國家戰略利益。在13年間，海軍先後派出39批護航編隊、131艘次艦艇執行護航任務，共為1460批7000餘艘中外船舶護航。