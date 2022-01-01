知法犯法︱辦公大樓變身冰毒工場　廣東一市局長被判死兼財產充公

據《三湘都市報》12月30日報道，當日湖南省高级人民法院召開打擊毒品犯罪新聞發佈會，提及廣東某地一局長出資20萬元(人民幣．下同)買製毒原料，策劃在辦公大樓裏製造冰毒。



2017年2月，時任廣東省某市某分局局長的舒某出資20萬元，由同夥陳某購買製毒原料後，再指使蔡某、陳某搬運製毒原料，移至該局尚未投入使用的辦公大樓內製造冰毒。至於同案被告人成某，他從2015年起，多次從廣東省汕尾市、陸豐市等地購買甲基苯丙胺後，單獨或夥同他人在郴州市販賣。

事緣2017年4月27日，成某求購20千克甲基苯丙胺，經人介紹聯繫上舒某。舒某在廣東省陸豐市購得20千克甲基苯丙胺後，開車接上陳某返回汕尾市。次日淩晨，舒某一行和成某完成交易後各自離開。

當日12時許，公安人員在高速收費站逮捕成某，當場從轎車後備廂內查獲19994克甲基苯丙胺。

4月28日，公安人員在大樓內逮捕陳某、蔡某，當場查獲甲基苯丙胺1.91千克、含甲基苯丙胺成分的液體10.8千克及大量製毒工具。舒某隨後落網，警方在其租住房子裡查獲9954克甲基苯丙胺。

法院分別判處舒某、成某、蔡某死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，三人於今年12月17日被處死。

湖南省高级人民法院又稱，廣東等地涉毒罪案正加速向湖南蔓延，偏僻農村、廢棄農場、養殖場成為重點地區。另外甲基苯丙胺及其片劑、氯胺酮、氟胺酮等新型合成毒品增長趨勢明顯，新型精神活性物質作為第三代毒品迅速擴張。