福建11歲孩童患癲癇症　家屬網購醫囑藥物被定性「走私毒品」

河南早前有一名母親，因兒子患上罕見癲癇症，一直以來從代購者手中購取在內地未獲許可的藥物氯巴占 （Clobazam），結果被以涉嫌「走私、運輸、販賣毒品罪」起訴。

無獨有偶，福建廈門近日亦發生同類事件，11歲患有癲癇症的孩童在醫生的指導下服用氯巴占，但多名家屬因直郵購買氯巴占被警方帶走調查，並被定性為涉嫌走私毒品的犯罪嫌疑人。



11歲患有癲癇症的孩童，其病歷資料也顯示，醫生確實將氯巴占及其服用劑量寫入其中。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，氯巴占在中國屬於第二類精神管制藥物，未獲批准上市銷售。在尚無醫療機構合法引進氯巴占的情況下，患者家屬只能從外國購買當地正規上市的氯巴占。近期，隨著海關對氯巴占藥物查處力度的加大，多名代購者或不再從事代購、或被警方抓獲，眾多患者面臨斷藥風險。

涉事患者其中一名家屬顧艷紅（化名）表示，面臨斷藥之際，在病友群裡求助後獲推薦直郵渠道。隨後，顧艷紅通過網絡下訂單，購買3盒氯巴占。結果就在11月24日，郵局工作人員前來派送時，她和其他多名患者家屬都被警方帶走調查，目前正取保候審。

顧艷紅及多名患者家屬被警方涉嫌走私毒品的犯罪嫌疑人，目前正取保候審。（紅星新聞）

顧艷紅直言不能認同被定性是涉嫌走私毒品的犯罪嫌疑人，「我們孩子不幸生病，治病救命，遵醫囑吃藥，沒有濫用藥物。我個人覺得，這是無需被立案的正常治病救人的用藥事件。」顧艷紅提供的病歷資料也顯示，醫療機構的醫生確實將氯巴占及其服用劑量寫入其中。