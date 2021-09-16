台灣人氣紋身女神竟是毒品拆家　大麻藏茶葉罐　網上指揮販毒集團

台灣網紅潘緣在臉書上擁有7萬多粉絲追蹤，因為有火辣身材、金髮大眼，成為不少人心目中的女神代表。沒想到她竟被警方發現，非法進行毒品交易，從國外買進大麻煙草，郵寄回台，之後利用通訊軟體上網販售，並以「埋包」方式進行交易，藉此躲過警方查緝。



刑事警察局日前發現，不少民眾利用網路通訊軟體聯繫，私下進行非法交易，期間不停蒐證，鎖定嫌犯就是在網路上小有名氣的網紅潘緣。13日出動大批警力，在他新北市三重住家附近埋伏，等人出現後上前逮捕，並在她的住處內搜索，查出約1.2公斤的大麻煙草和吸食器等用品。

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據了解，這些毒品，都是潘緣在網路上，向國外買家下單，之後包裝成罐裝茶業，以航空快遞方式，運進台灣。而她在台灣也有不少「藥腳」，不須本人出面，以線上指導方式，教他們如何報關收貨，之後再網路通訊軟體販售，而這一來一往的交易，都是使用虛擬貨幣。

之所以能躲過查緝，全是因為面交、都不碰面，以「埋包」的方式、類似「死轉手」，將毒品放在特定地點後，再自行拿取，他們也專挑隱密的地方，還會先行場勘，現場是否有監視器。

這回刑事警察局逮捕潘緣和何姓同黨，並查扣約1.2公斤的大麻煙草，目前市價1公克約為1500元台幣，這些粗估就能賣得上百萬。

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