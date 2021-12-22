習近平見林鄭：中央充份肯定特區政府工作　新選制顯港人當家作主

特首林鄭月娥日前啟程前往北京述職，向國家領導人匯報香港經濟、社會和政治方面的最新情況，今日（22日）下午獲國家主席習近平接見。習近平提到，一年來香港「由亂轉治」的局面不斷鞏固，指林鄭成功舉辦選委會選舉及立法會選舉，「中央對你們的工作是充份肯定的」。



指香港「由亂到治」的局面不斷鞏固

習近平指，一年來，香港「由亂到治」的局面不斷鞏固，局勢不斷向好發展，又指新肺炎疫情防控成效明顯，經濟復甦，社會保持安定。習近平指，林鄭領導特區政府依照全國人大有關決定和人大常委會立法，對香港選舉制度作出系統性修改、完善，成功舉辦選舉委員會選舉與立法會選舉，推動符合香港實際的民主發展邁出堅實步伐，堅決執行香港國安法，依法止暴制亂，撥亂反正，維護法治的權威與尊嚴，採取措施推動香港特別行政區融入國家發展大局，全面深化與內地交流合作。他指，「中央對你們的工作是充份肯定的」。

習近平提到，幾天前香港舉行了第七屆立法會選舉，在新選舉制度下，選舉委員會選舉、立法會選舉先後舉行，都取得了成功。「廣大香港同胞當家當家作主的民主權利得到體現，『愛國者治港』原則得到落實，社會各階層、各界別廣泛均衡參與的政治格局得到確立。時間證明，新選舉制度符合『一國兩制』原則，符合香港實際，為確保『一國兩制』行穩致遠，確保香港長期繁榮穩定提供了制度支撐，是一套好制度。」

堅信隨時間深入 港人定能弘揚愛國愛港的光榮傳統

習近平續說，今年是中國共產黨成立100周年，黨的十九屆六中全會作出關於黨的百年奮勇重大成就和歷史經驗的決議，「一國兩制」作為重要內容寫入其中。香港回歸祖國二十多年不平凡的歷程，充份證明實現「一國兩制」有利於維護國家根本利益，有利於維護香港根本利益，有利於維護廣大香港同胞根本利益。

他指，中央將繼續堅定不移貫徹「一國兩制」方針，「我們堅信隨着時間不斷深入和制度體制不斷完善，『一國兩制』的優越性將進一步彰顯，廣大香港同胞一定能弘揚愛國愛港的光榮傳統，同全國各族人民攜手並肩，實現中華民族偉大復興，為此而共同奮鬥。」

林鄭月娥感謝習近平對於特區政府過去一年工作的充份肯定，形容香港於2021年真的是不平凡的一年，尤其是貫徹落實「一國兩制」方針方面，所以她今天非常高興親自來到北京向國家主席匯報香港情況，指今年是任期內最後一次述職。

▼▼▼今年初視像述職情況▼▼▼



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▼林鄭上任後三度於12月中赴北京述職，今年初因疫情以視像述職▼



習近平今年初以視像接見林鄭月娥，稱對香港第四波疫情很擔憂，中央全力支持特區抗疫，又讚揚林鄭在國家安全等大是大非問題上，立場堅定、敢於擔當，對林鄭和特區政府的表現是充分肯定的。

習近平當時又指，特區政府沉著應對修例風波、新冠肺炎疫情和外部環境不利變化帶來的多重嚴重衝擊，想方設法、維護秩序、防控疫情、紓緩民困、恢復經濟，已取得一定的成效。

他特別指出，全國人大常委會制定頒布《香港國安法》後，已帶領香港特別行政區政府堅決執行，依法止暴制亂，努力推動香港重回正軌，林鄭在國家安全等大是大非的問題上，立場堅定、敢於擔當，展示出愛國愛港的情懷和對國家、對香港高度負責的精神，中央對她和特別行政區政府盡責的表現充分確定，亦有親自慰問被美國制裁的官員。