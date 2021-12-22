林鄭述職｜李克強：充分肯定林鄭及特區政府　讚穩健施政有效防疫

特首林鄭月娥展開任內最佳一次述職行程，向國家領導人匯報香港經濟、社會和政治方面的最新情況，今早（22日）獲國務院總理李克強接見。李克強表示，充分肯定林鄭及特區政府的工作，特區過去一段時間穩健施政、有效防控疫情、聚焦經濟恢復，中央會繼續準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，完善特別行政區從憲法和《基本法》相關的秩序和機制。



▼▼▼今年初視像述職情況▼▼▼



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希望港府讓市民有更多「獲得感」

李克強指，中央也全面支持特區政府依法有效施政、支持香港經濟發展，維持香港國際金融中心、貿易中心、航運中心地位。他希望，香港經濟發展對接國家發展戰略、國家發展的新格局，希望特區政府繼續防控好疫情，聚焦經濟恢復、民生工作，讓香港廣大市民有更多的「獲得感」。

林鄭月娥表示，感謝總理對香港工作的肯定，指去年只能在視像述職，而李克強去年提到首要處理疫情，今年高興表示第四波疫情已經控制。

多名中央港澳工作領導小組成員在席，包括身兼小組組長的國務院副總理韓正、國務委員兼外交部長王毅、公安部部長趙克志、國務院港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧等。

▼林鄭上任後三度於12月中赴北京述職，今年初因疫情以視像述職▼

