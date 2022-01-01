RCEP｜元旦日正式生效　首批進口貨物日本反射膜凌晨零時運抵深圳

《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）在2022年1月1日正式生效。在深圳皇崗口岸，凌晨零時左右迎來協定生效後全國首批進口貨物，已獲深圳海關關員查驗放行。

該批貨物是原產自日本的反射膜，共重5.6噸，用於生產手機、數碼相機等背光源產品。



據介紹，該批貨物貨值133萬元（人民幣．下同），節省關稅約6000元左右。RCEP生效第一年，日本反射膜進口中國的關稅稅率，將由6.5%降至6.1%，預計每年能節省稅款50萬元。根據協定安排，未來更將逐步降至零關稅，企業根據關稅遞減來增加進口量，今年預計將帶來20%的增長。

該批貨物貨值133萬元，在RCEP下節省關稅約6000元左右。（微博）

官方傳媒引述深圳海關關稅處負責人介紹，2020年前11個月，深圳對其他14個RCEP貿易伙伴進出口規模已突破8000億元，同比增長11.8%，創同期歷史新高，主要進出口商品包括電子元件、光學設備、家用電器等。本次享受關稅減免的反射膜，是手機、數碼相機等電子消費產品的重要零部件，預計將為深圳的5G、機電、汽車、醫藥、紡織品服裝等特色和優勢行業帶來新的發展機遇。

另據商務部官網清息，RCEP正式生效2022年1月1日正式生效，文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南等6個東盟成員國，以及中國、日本、新西蘭、澳大利亞等4個非東盟成員國正式開始實施協定。其中中國和日本通過RCEP首次達成雙邊關稅減讓安排，實現歷史性突破。

此前商務部發言人高峰曾表示，中國與日本的新建立自貿關系，相互立即零關稅比例將分別達到25%和57%。最終，86%的日本出口至中國的產品將實現零關稅，同時中國出口至日本88%的產品將享受零關稅待遇。