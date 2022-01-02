中印衝突｜元旦前夕　解放軍邊防士兵用吊車升國旗宣誓

中印正積極籌備新一輪軍長級會談。與此同時，據官媒央視報道，元旦前夕，解放軍在加勒萬河谷用吊車升起中國國旗，邊防士兵在國旗前唱國歌宣誓。



據央視軍事頻道1月1日報道，元旦前夕，中國軍方將2021年8月1日（解放軍「八一」建軍節）在天安門廣場升掛過的國旗，送上喀喇崑崙高原。

報道指，國旗交給肖思遠戰士生前所在連隊。解放軍肖思遠曾在2020年6月中印加勒萬河谷衝突中陣亡。邊防士兵在國旗前唱歌並宣誓。

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中印邊境領土爭議不斷，在2020年6月，雙方發生近20年來最大規模衝突。據兩軍官方後來披露，中方4人陣亡1人受重傷，印軍方面至少20人傷亡。

中印雙方正在積極籌備新一輪軍長級會談。印度《經濟時報》12月25日援引高層人士的消息稱，印方提議儘早舉行第14輪印中軍長級會談，中方對此做出積極回應，但具體日期尚未確定。

此前10月10日，中印在莫爾多/楚舒勒會晤點中方一側舉行了第13輪會談。中方10月11日發表聲明，指出印方堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。印度軍方則發聲明反駁，稱印方提出解決爭端的建設性建議，「但中方不接受，也沒能提出任何前瞻性的提議。」中印第13輪軍長級會談以失敗告終，兩軍在邊境部署也進一步加強。

高原寒冬已至，雙方近期都有加強軍備。美國《防務新聞》周刊（Defense News）近期報道，印度陸軍高級軍透露印軍正準備今年冬天在拉達克東部印度實控線沿線部署大量部隊、武器和後勤裝備。還計劃使用蜂群無人機作戰系統，以彌補地面偵察設備在海拔4500米以上地區無法執行任務的缺陷。

報道稱，印度陸軍目前已經在拉達克地區部署了五萬餘名士兵以及榴彈炮、主戰坦克、阿卡什防空系統、皮納卡多管火箭炮和步兵戰車等重型武器裝備。

印軍事後勤專家表示，印軍正在進行冬儲，包括口糧、工程機械、醫療用品、武器彈藥、冬款軍服和適合高原極寒氣候的作戰車輛。印專家指出，需要為每個士兵儲備80種物資，包括大量煤油、柴油和汽油，這些物資將為部隊供暖，為車輛提供燃料。整個冬天，印度邊境部隊大約需要50萬噸物資。

北京方面也公開，駐紮在喀什崑崙山的新疆軍區邊防部隊，已裝備新一代可拆裝式自供能保温方艙，方艙內設有體能訓練場、文體活動室、車庫、高原蔬菜工廠，24小時熱水供應。

央視11月24日公開新疆軍區日常演習畫面。演練中展示一系列常規武器，從狙擊步槍到車載遙控武器系統、迫擊炮、榴彈發射器和反坦克導彈。這顯示解放軍高海拔武器裝備也部署到位。