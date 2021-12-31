冬泳渭河徒步秦嶺夜騎單車　西安市民為逃離封城大玩「鐵人三項」

陝西省在12月初起爆發新冠肺炎疫情反彈，其中西安市成為「重災區」，至今累計多達1277宗確診病例，甚至已出現病例外溢至省內和省外的情況。

為躲避疫情，西安市及鄰近城市有不少民眾各出奇招應對管控私自離開，其中有三人甚至被內地網民戲稱為「鐵人三項佔全了」。



綜合內地傳媒報道，12月28日早上8時許，咸陽楊凌區消防及西安市消防周至縣中隊同時接到報案，指有一名30歲左右的年輕男子在渭河被困。從現場可以看到，該名男子被困在河道中央的一塊淺灘。目擊者稱，該名男子當時從北向南趟河而過，惟冰面融化後水位上漲導致被困長達6小時。原來，該名男子之前是在楊凌區，由於疫情防控原因無法回到周至縣的家中，所以另辟蹊徑企圖橫渡渭河。

為躲避疫情管控返回安康，西安一名男子徒步走到秦嶺山區，足足走了八天八夜。（微博）

此外，西安有一名男子為躲避疫情管控返回安康市，竟從西安咸陽國際機場出發，徒步走到秦嶺山區，走了八天八夜，並多次躲避沿途鎮村疫情監測卡點防疫人員檢查。最終，男子在距離機場百多公里的寧陝縣廣貨街鎮蒿溝村境內被發現。

白某騎乘一輛共享單車從西安返回咸陽淳化縣，兩地距離近百公里。（微博）

游泳、徒步之外，還有單車。在12月22日下午，男子白某在得知西安「封城」的消息後，當晚8時即許從西安蓮湖區騎乘一輛共享單車返回咸陽淳化縣，兩地距離近百公里。白某在翌日早上6時抵達石橋谷口疫情防控點附近後，為逃避疫情檢測檢查，就將單車丟棄在路邊，再繞道進入淳化縣境。