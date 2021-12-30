西安疫情｜市民反映買餸難　租客餓足一日僅喝牛奶　多區連夜送菜

陝西西安本土新冠疫情暴發，自12月9日以來，累計確診患者已突破千人。當地亦自周一（27日）起實行最嚴格的社會面管控措施，全體市民除參加核酸採樣外，堅持不出戶、不聚集。

不過，防控升級後隨即有大量市民反映買菜難、生活物資緊張的情況，有外來務工人員為此甚至餓了一整天，房內僅剩幾袋牛奶，連泡麵也沒有。

對此，官方周三（29日）表示，已有緊急動員保供企業等一系列措施應對；多區亦在前一晚連夜開啟「送菜」模式。



西安市公安局周一發布《關於加強疫情防控期間社會面管控的通告》，指據市疫情防控指揮部統一部署，當日零時起全市進一步提升防控等級，實行最嚴格的社會面管控措施：全體市民除參加核酸採樣外，堅持不出戶、不聚集；全市黨政機關、企事業單位和市民要做到非疫情防控及民生保障車輛不上路。民眾如不配合入戶採樣、集中隔離等防疫措施，最高可處行政拘留10日並處500元（人民幣．下同）罰款。

西安市實行最嚴格的社會面管控措施，全體市民除參加核酸採樣外，堅持不出戶、不聚集。（新華社）

在不讓出門，外賣商舖又都關門的情況下，自周二（28日）起，大量西安市民在社交網絡上反映買菜難、生活物資緊張的情況，「西安買菜難」的話題亦一度衝上微博熱搜。有網民表示「小區出不去，送菜的進不來，也不讓上路，線上買菜搶不到，搶到了也沒有配送員，請問我們吃什麼？」、「菜也沒有，物業也沒有通知我們到底要怎麼吃飯」。

據獨自租住在長安區郭杜街道某小區的26歲外來務工人員李彧表示，他的房屋周二晚被貼上了封條禁止出入，社區人員告知撕破封條將罰款6000元。由於太突然，他形容當時狀態是「兩眼一抹黑」，因為當時他三天前購買的泡麵、乾吃面已全部吃完，要不是趕緊出門追問匆匆離開的工作人員，像他這種缺乏小區業主群支援、與當地社區間的聯繫十分微弱的租客連採購人的電話都不知道。

不過，即使聯繫到負責採購的社區工作人員也於事無補，因街上所有店面悉數關門，菜、米麵、油皆買不到，線上渠道也不奏效，社區團購APP顯示所有食品均處於缺貨狀態。在網上，周二就有網民曬出的手機截屏顯示，幾乎所有線上購物平台的商品都處於無貨或者補貨狀態，而李彧撥打12345熱線求助，亦因坐席繁忙無法接通。

為此，周三這一天直到晚上6時，李彧也只喝了些牛奶，無可奈何下只能去詢問室友是否有多餘食品可接濟，他亦開始後悔自己幾天前封閉式管理通知一出時未有參與搶購、囤貨。

西安大街小巷疫下變得空曠。（新華社）

居住在雁塔區杜城街道的田悅則幸運得多，通過各類微信群搶購到了蔬菜，但就要付出比平日高出幾倍的代價，三根茄子、兩顆包菜、幾個西紅柿、一把大蔥和芹菜就花掉她111元。

此外，有車隊負責為淘菜菜平台配送果蔬等生鮮食品，但周一開始全部停運，負責人陳杰介紹，車隊須拿到政府防疫辦下發的通行證才可恢復配送，期間需將營業執照、與電商平台簽訂的配送合約送至防疫辦公室審核，且即使通過，下發的數目也有限。

另一方面，西安市多區周二晚間發布關於保障群眾生活物資的通告，表示將逐步免費上門派送生活物資，如曲江新區統籌永輝超市、人人樂超市、盒馬鮮生、華潤萬家4家大型超市以及成山農場提供貨源，準備了130噸肉類、70噸蛋、650噸蔬菜，在全區15個社區劃分4個服務中心同時配送，覆蓋全區13萬戶居民。

不過，仍有高新區嘉會坊街區的市民周三僅吃一片麵包充飢，到周四（30日）早晨還未等到食物；亦有曲江新區某商業公寓樓的民眾指，政府負責送菜的人員認為商業公寓樓不屬於小區，不提供送菜服務。

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而在周三西安市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，西安市商務局副局長陳建鋒對「買菜難」問題回應，稱當局已採取應對措施。

措施包括緊急動員保供企業，及時對接梳理了38家有較強社區配送能力的商貿企業，連夜通過視頻會的方式，動員企業在落實疫情防控措施的前提下，迅速配合政府開展社區配送服務；全力保障企業運營，及時梳理重點保供企業員工到崗具體情況，向區縣開發區推送未能上崗員工信息，盡最大可能協助解決企業員工正常上崗問題。為生活物資保供車輛發放通行證。

還有加強市區協同聯動，在指導區縣做好社區便民服務點佈設的同時，由區縣統一組織街辦、社區開展多種形式的社區配送服務；加強現場督導服務，組織7個督導組、30名下沉幹部每天對口督導蔬菜批發市場、大型連鎖超市等重點保供企業落實各項防控措施的情況，實時監測市場運行情況，幫助協調解決具體問題等。