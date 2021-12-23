港識深事｜首尾車廂可睹隧道全貌　深圳首條無人駕駛地鐵線將開通

深圳地鐵20號線一期工程的工程調度指揮權、屬地管理權和設備使用權於周三（22日）順利在國展北站進行移交，標誌着20號線的工程建設及開通籌備工作正式完成，奠下開通試運營的基礎。據悉，20號線取消了司機駕駛室，是深圳首條全自動運行地鐵線路。



深圳地鐵20號線一期工程將工程調度指揮權、屬地管理權和設備使用權順利移交。（深圳新聞網）

地鐵20號線工程採用地下敷設方式，最高運行時速可達120公里。其以機場北站為起點，會展城站為終點，全長8.43公里，共設5座車站，包括3座是換乘站，可與地鐵11號線、穗莞深城際鐵路、在建地鐵12號線，以及規劃中的地鐵30號線實現換乘。目前，其已高標準完成消防、人防、衛生防疫、工程檔案等政府專項驗收及初期運營前安全評估，具備初期運營條件。

值得關注的是，該線路能自動喚醒、自動發車、精準停車，還可進行自動檢測；司機駕駛室被取消，意味着乘客在首尾車廂可一睹地鐵隧道全貌，猶如置身電影般穿梭隧道。除了具備障礙物檢測、車輛輔助防撞、脫軌檢測等安全保障功能，20號線還在全國範圍內首創應用基於車車通信技術的全新列控系統，屆時無需中轉台就能實現信號傳輸，不但提高了信息傳輸的實時性，還有效縮短了行駛車距，減少發車間隔。

另一方面，車站內隨處可見智能便民設施，如車站票卡業務方面，站廳付費區均設置一台「智能票務機器人」，乘客透過人臉識別和語音交互功能，就可使用票卡查詢、站內導航、換乘指引等自動應答功能。而車站客服中心、出站閘機亦分別設置了智能票務終端、自助票務處理機，為乘客提供自助處理票卡異常、票卡充值及信息查詢等多功能一體化服務。

此外，新型自動檢票機和邊門檢票機亦告上線，增加了人臉識別進站功能，乘客只需在自助票務處理機註冊授權即可透過「刷臉」過閘，與既有車站檢票設備不同。而新型邊門檢票還新增了「掌靜脈讀取功能」，進一步方便乘客。