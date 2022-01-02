春運2022｜今年春運鐵路車票明開售　預計發送旅客2.8億人次

中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）周日（2日）表示，2022年鐵路春運自1月17日開始，2月25日結束，共40日，全國鐵路預計發送旅客2.8億人次，按年增長28.5%。按照火車票提前15日發售的安排，2022年1月3日，鐵路部門將開始發售2022年春運火車票。



《澎湃新聞》報道，國鐵集團運輸部負責人稱，2022年鐵路春運將面臨疫情精準防控、北京冬奧運輸保障等多重挑戰，情況復雜多變，運輸服務組織難度加大。鐵路部門將統籌發展和安全，統籌疫情防控和春運組織，統籌春運和冬奧運輸保障，做好春運各項工作，為冬奧會提供高質素運輸服務保障。

今年春運預計發送旅客2.8億人次。（視覺中國）

負責人提到，將適應疫情防控條件下的旅客出行規律，改進售票和退改簽服務措施，方便旅客購票和退改簽。延長12306網站（含手機客戶端）售票服務時間，由每日5:00至23:30調整為5:00至次日凌晨1:00（每周二除外）；提供24小時互聯網退票服務，退票截止時間由乘車站開車前25分鐘延長至開車前，新增12306客戶端免登入退票渠道。

此外，將原來僅可在票面發站辦理的開車後車票改簽業務，增設網上辦理渠道，同時在自助售票終端新增電子客票改簽功能；將候補購票最晚截止時間由開車前6小時調整為2小時；為旅客提供乘車臨時電子身份證明。

為因應冬奧，京張高鐵安排40對冬奧列車和開閉幕式專列方案，並研發上線12306英文網站、英文客戶端及英文自助售票機，支持VISA、JCB等國外信用卡購票支付，增設冬奧專區票務服務功能，為冬奧會加強票務和服務保障。

負責人續指，為了防止疫情通過鐵路春運傳播，將嚴格落實旅客乘車全流程疫情防控措施，嚴格落實北京冬奧會、冬殘奧會疫情防控總體方案。在統籌貨運能力供給方面，保障電煤等國計民生重點物資運輸；鐵路部門還將根據疫情防控要求和客流變化適時調配運力，動態調整列車開行，不斷改進服務舉措。