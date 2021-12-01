廣州南沙港鐵路完成正線鋪軌　開通後集裝箱班列可直達歐洲

據中國鐵路廣州局集團公司江門工程建設指揮部周二（11月30日）通報，新建廣州南沙港鐵路於前一日完成正線鋪軌，為確保年底具備先行開通貨運條件奠定基礎。

據指，其為橫跨珠江三角洲、對接服務粵港澳大灣區建設和共建「一帶一路」的鐵路交通重點項目，將打通中國（廣東）自由貿易試驗區南沙片區「海鐵公」聯運「最後一公里」，屆時南沙自貿區可開行直達歐洲的集裝箱班列。



據報廣州南沙港鐵路為國家Ⅰ級、雙線電氣化鐵路，設計時速為120公里，線路正線全長88公里。其原為貨運鐵路，今年7月經批復增加客運功能，線路自廣珠鐵路雅瑤所引出，途經江門、中山、佛山、廣州，最後至南沙港區。中國鐵路廣州局集團江門工程建設指揮部總工程師張文敏表示，該鐵路的隧道等主體工程皆已完成，通信、信號、電力、接觸網等四電工程施工亦基本完成，全線貨運生產生活用房建設完成度為設計的89.8%。

張文敏又指，作為首條進入大灣區南沙片區境內的客貨雙線鐵路，南沙港鐵路亦為珠三角西部貨運通道的重要組成部分，構建形成港口、鐵路、公路多式聯運的立體運輸網絡，對建設以南沙港為核心的陸海聯運大通道、打造共建「一帶一路」的戰略支點、建設南沙自由貿易港、促進粵港澳大灣區協同發展具重要作用。而據鐵路部門預測，廣州南沙港鐵路全線總貨運量短期可達3220萬噸，長遠可達4660萬噸，其中貨運龍頭南沙港站總貨運量短期可達2100萬噸，長遠可達2945萬噸。