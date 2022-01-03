元宇宙︱周杰倫潮牌進軍NFT　40分鐘完售進帳6200萬

1月1日，元宇宙平台Ezek聯合周杰倫名下潮牌PHANTACi首次限量發售NFT項目Phanta Bear(幻象熊)，發行上限10,000個，單價為0.26個以太幣，總價超6,200萬元人民幣。在周杰倫加持下，網頁一度陷入卡頓狀態，5分鐘內即售出3,000個，約40分鐘全部售出。

《中國證券報》1月3日報道，1月1日，元宇宙平台Ezek聯合周杰倫名下潮牌PHANTACi首次限量發售NFT項目Phanta Bear(幻象熊)，發行上限10,000個，單價為0.26個以太幣，總價超6,200萬元人民幣。

周杰倫日前罕見曬出兒子和女兒正面照。（IG：jaychou）

2021年以來，NFT市場迎來了爆發性的增長。NFT全稱為Non Fungible Token（非同質化代幣），具有不可分割、不可代替、獨一無二等特點。它是區塊鏈衍生出來的一個概念。

由於周杰倫的加持，平台銷售通道剛打開便湧入大量用户，網頁一度陷入卡頓狀態，5分鐘內即售出3,000個，約40分鐘全部售出。

早在2021年12月18日，潮流藝術娛樂體驗平台Ezek就透露，將聯合PHANTACi發布首個NFT項目Phanta Bear。據官網介紹，Phanta Bear NFT也可兼作Ezek Club的會員卡，未來可能應用在優先、優惠購買明星周邊，獲得潮品的折扣權益，以及作為參與明星VR/XR虛擬演唱會的門票等。

公開資料顯示，Ezek是Starvision Entertainment Ltd.（S.E.L）建立在區塊鏈技術上的數字娛樂平台。幾天前，Ezek平台宣佈其母公司Starvision Entertainment Ltd.已完成種子輪融資。