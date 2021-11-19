元宇宙｜湖南張家界設研究中心　稱借助發展旅遊業實現數碼化轉型

「元宇宙」（Metaverse）概念席捲各領域，其中湖南張家界周四（18日）上午，在武陵源區大數據中心吳家峪門票站，舉行張家界元宇宙研究融合發展研討會暨張家界元宇宙研究中心掛牌儀式，成為全國首個設立元宇宙研究中心的景區。

工作人員介紹，設立「張家界元宇宙研究中心」的目的，是要借助其來發展旅遊產業，實現旅遊經濟的數碼化轉型，「元宇宙實際上是一種智能化、智慧化旅遊的高級形態。」



據介紹，張家界元宇宙研究中心設置在張家界市武陵源區旅遊高質量發展數碼化轉型工作領導小組辦公室，元宇宙研究將成為武陵源區數字化轉型的重要研究內容。對於外界質疑是「蹭熱度」，當地傳媒引述武陵源區相關負責人解釋，其實張家界作為世界知名景區，一直走在旅遊創新的前沿。張家界元宇宙研究中心主要研究和探索旅遊與元宇宙的融合發展，以「技術創新」驅動「應用創新」和「產業創新」，培育旅遊產業新的產品形態、生產方式和消費模式。

報道又稱，今次張家界率先進行相關探索和實踐，有利於把握和引領元宇宙旅遊發展潮流，為旅遊數碼化轉型提供理論和技術支撐，實現旅遊經濟的數字化轉型和全域旅遊的高質量發展。

另一方面，武陵源區旅遊局一名工作人員亦稱，元宇宙的概念就是融匯5G、6G，包括數碼旅遊、虛擬旅遊的一種總和。借助元宇宙的概念，能夠加速整個張家界景區的數碼化轉型和智能化旅遊的推進。設立張家界元宇宙研究中心，就是向公眾宣布，針對數碼化旅遊，「我們在努力和探索。」