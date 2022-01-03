每個廣東人都有朋友叫「俊杰」? 2021年佛山新生兒這兩名字最熱門

1月1日佛山市公安局公布2021年最熱門的新生兒名字，男孩名由「梓豪」拔得頭籌，女孩名則由「芷晴」奪下第一名。



此外，根據佛山戶籍人口資料，整個廣東佛山最多人使用的名字是「俊杰」，大約1,000個人之中有1個人的名字叫「俊杰」。內地網民則打趣地說，「眾所周知，每個廣東人都有個朋友叫俊杰」，足見該姓名的受歡迎度。



2021年，在佛山辦理出生登記的人口中，男孩取名為「梓豪」的最多，大約1,000個男孩就有2個叫做「梓豪」。排名第2至10的男孩名字分別為「梓軒」、「梓睿」、「宇軒」、「梓航」、「俊宇」、「浩然」、「奕霖」、「子軒」和「梓謙」。男孩取單字名的話，排名前5名為睿、昊、皓、越、辰。

而女孩取名為「芷晴」的最多，大約1000個女孩有4個取名為「芷晴」。排名第2至10的女孩名字為「梓晴」、「語桐」、「芊妤」、「芯妍」、「芷瑤」、「雨桐」、「可晴」、「樂瑤」和「梓潼」。女孩取名單字的前5名為可、玥、悅、瀅、果。

對於熱門名字由「芷晴」和「梓豪」奪冠，網民們笑稱「愛看網絡小說的90後開始生娃了」，指名字越來越像「小說主角」，也有網民好奇「梓」為何這麼受父母歡迎，男女都通用。

此外，佛山公安局也透露，2021年，在佛山辦理出生登記的人口中，小孩姓名前兩個字是父母姓氏共有212人。其中「父姓+母姓」的有185人，「母姓+父姓」的有27人。小孩姓名就是「父姓+母姓」或「母姓+父姓」共有16人。

而2021年佛山戶籍人口中人數最多的姓氏為陳姓，100個人之中有7個人姓陳。排名第2至10的姓氏為梁、李、黃、何、劉、張、吳、羅、周，和2020年沒有變化。

在姓名部分，2021年佛山戶籍人口中人數最多的名字是「俊杰」，據佛山公安局公布，大約1千個人之中有1個人的名字叫「俊杰」，而最多人用的姓名則是大姓「陳」加上「俊杰」，在佛山每一萬人就有一個人叫「陳俊杰」。 網民則稱，「俊杰」這個名字在廣東很常見，「眾所周知，每個廣東人都有個朋友叫俊杰。」