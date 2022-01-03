四川江油市8死車禍車Cam片曝光　油罐車轉彎翻側客車疑超速行駛

四川綿陽江油市昨日（2日）發生致命車禍，一輛載有21人的大客車與一輛重型半掛牽引罐車相撞，造成8死19人受傷。

內地傳媒今日（3日）公開涉事大客車的行車紀錄儀畫面，可見事發時客車時速達60公里，但該路段限速40公里。



據行車紀錄儀及事故現場影片顯示，出事的重型半掛牽引罐車轉彎時右邊輪胎已離地，翻側瞬間壓在客車上方，客車的擋風玻璃隨即破碎；大客車的半邊車身幾乎被削掉，客車上成排的座椅散落在地，有人從客車後方的車窗處接應乘客下車，也有人從被削掉一側救人。

截至目前，事故已造成8人死亡，19人受傷，死者遺體都安放在江油市殯儀館內，大批親屬到場送親人最後一程；當地政府工作人員也在場陪同家屬處理善後事宜。《紅星新聞》報道，死者大部分都是從江油市回老家。

據當地警方通報，事發於江油市中雁公路雙河鎮八角廟路段，肇事司機36歲徐某威當時駕駛一輛滿載粉煤灰的重型半掛牽引罐車，從江油市雙河鎮往江油市區方向行駛，期間與47歲徐某明駕駛的載有21人的客車發生碰撞，失控後再與兩輛發生刮擦。

+ 2

搭車回家的弟弟

50多歲死者馮可成在車禍中遇難。兄長馮可友稱，弟弟是做工程，當天在成都簽完合同返回江油，然後搭班車回老家，原定約下午3時40分會到家，「弟弟說給我買的擦脖子的藥，給孩子們買了很多零食，到時拿不走，讓我到公路上去接他，我們家距離公路只有5分鐘時間」。

當日下午3時半，馮可友就在路邊等候弟弟回家，但直到下午4時許仍未見班車，「我一直給弟弟打電話，剛開始沒有人接，我以為他在車上睡覺，後來不停地打，打了50個左右，但一直沒人接」。後來，有村民問他在路邊做什麼，馮可友告知是等弟弟後，對方表示可能等不了了，「我還罵了他的，但後來他們拿出手機，調出了網上的視頻，我才相信了」。