四川江油市連環車禍8死19傷　大客車被削掉一半「半邊人都沒了」

四川江油市周日（2日）發生嚴重的連環車禍，已導致8死19傷。有目擊者表示，其中一輛載有21人的事故大客車「被削掉半邊」，客車上成排的座椅散落在地，「相當於半邊車（的人）都沒有了」。



據當地警方通報，事發於江油市中雁公路雙河鎮八角廟路段，36歲的徐某威駕駛一輛滿載粉煤灰的重型半掛牽引罐車，從江油市雙河鎮往江油市區方向行駛過程中，與47歲徐某明駕駛的載有21人的客車發生碰撞，失控後又與一輛麵包車和小汽車發生刮擦，小車內無人受傷。

根據事故現場影片，大罐車側翻在地上，大客車的半邊幾乎被削掉，客車上成排的座椅散落在地，有人從客車後部的車窗處接應乘客下車，也有人從被削掉一側的後部掰開車皮救人。

警方通報指，事故造成7人當場死亡、1人送醫搶救無效死亡，另有19人不同程度受傷，4輛車不同程度受損。目前，未受傷的肇事罐車駕駛員徐某威已被警方控制，受傷人員均已送醫救治，事故調查、善後處置等工作正在進行中。

60歲目擊者搬開座椅救4人

內媒《極目新聞》報道指，事發後有不少現場目擊者施以援手。其中，八角廟村民40歲的歐陽先生，住家距離事發現場只有幾十米。他們聽到響聲便下樓參與救援，兒子先是攔住一邊的路口疏導交通，禁止車輛通行造成擁堵，接着又和其他人一起，拉了一個十多歲的男孩出來，還救了一個老人下車。

同樣前往救人的歐陽60歲父親憶述：「（大客車）半邊車都沒有了，坐在客車左側的乘客最慘」，他當時聽到一位滿身是血的女子呼喊，請求救她兒子，他便從車位爬上客車，和他人一起，徒手把被壓扁的座椅搬開，將座椅下方的男子抬了出來。隨後，歐陽的父親和另外的群眾一起，繼續爬上車徒手搬開壓扁的座椅救人，一共救了4人。