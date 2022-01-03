18歲職業打假人訴商家800多次　法院懷疑其敲詐：移送刑事立案

被稱為內地最小「職業打假人」的18歲男子陳之強，在一年內向商家作出800多次起訴案，獲利十多萬元（人民幣，下同）。受理他案件的法院人員心生疑竇，懷疑其涉嫌敲詐勒索犯罪，於2021年12月27日將其犯罪線索移送公安機關，目前公安已對其採取刑事立案偵查。



據濟南日報報道，2003年出生的陳之強家庭條件一般，家中還有弟弟妹妹尚未成年，令他高中還沒畢業就開始為生計發愁，最終發現了打假維權作為掙錢的門路。

「前幾年就對這行業有所關注，因為很多商家謀求暴利，或多或少都會存在問題。我搜集了一些相關案例和資料，學習跟法律訴訟有關的知識，然後就等着成年以後，成為一名職業打假人」，陳之強接受訪問時說，其第一次打假是因在當地一間小超市買到一件過期食品，於是向法院提起訴訟，經法院調解後獲賠500元。初戰告捷後的他開始更頻繁地打假。

陳之強靠打假月賺逾萬元。（濟南日報）

為提高打假效率，他瞄準了幾大電商平台，發現很多電商平台的店鋪存在大量的灰色地帶，包括假貨、虛假宣傳、缺少產品合格證、進口產品沒有質檢報告等等。按照《消費者權益保護法》，如果商家提供的商品或者服務有欺詐行為，則需要「退一賠三」；按照《食品安全法》，如果賣家生產、銷售不符合食品安全標準的食品，給消費者造成損害，則應該「退一賠十」。

報道續指，陳之強研究了相關政策法規、掌握了舉報、訴訟的流程，提升其打假的成功率。陳之強最高的一筆打假獲利有5000元，對方是經營熟食的電商，食品流通許可證涉嫌造假。陳之強發現後購買產品，並聯繫商家要求退賠，在遭拒後向法院提訴，並向工商執法部門投訴，最終在法院調解下獲賠。

陳之強一年內起訴商家800多次。（濟南日報）

報道提到，過去一年，陳的朋友圈和微博每天都在分享寫訴訟材料、開庭等動態，桌上擺放著厚厚一疊的訴狀，像極了法律人士。他也收起徒弟，開設打假維權交流群，收388元學費教別人如何職業打假，有公司甚至有意聘請他當法律顧問。他還跟一位網民打了一場侵犯其名譽權的官司，因為對方在群裏言語辱罵他。靠著職業打假，陳之強自稱，目前每個月有過萬元的收入。

在他的800多場打假官司中，大部分被法院駁回，指其購買是出於「買假索賠」的牟利行為。但有300多場官司因獲對方和解而獲賠。至2021年12月27日，陳志強的一宗起訴案被法院駁回，同時發出《民事裁定書》指其多次有規劃地、持續反覆地向法院大量起訴類似案件，將法院作為其索賠牟利的平台，已構成對訴訟權利的濫用。

《民事裁定書》指，2021年12月9日，該院認為陳之強以向法院起訴作為手段，利用商家恐慌心理，迫使商家妥協，多次索取商家錢財，且數量極大，涉嫌敲詐勒索犯罪，將陳之強涉嫌敲詐勒索的犯罪線索移送公安機關，徐聞縣公安局已於2021年12月16日作出立案決定書。決定對陳之強涉嫌敲詐勒索立案偵查。

對此，陳之強表示，以前訴訟時從未遇到這種情況，這次在提起訴訟時，就被審判長張某找過要求直接撤訴，還警告不撤訴就將其移送公安機關。「這一次的訴訟也沒走正常流程，甚至都沒給被告方發傳票過去」，「如果法院認為我涉嫌敲詐勒索，為何不在第10場、100場時就認定，一直等到800多場才認定？」

陳之強又指至今未收到任何通知，他強調如果這次能安全度過，「可能以後都不會幹職業打假人了，我可能會考個律師資格證，想從事律師這一行。」