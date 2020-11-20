主播「辛巴」售賣燕窩遭職業打假人指是糖水　公司稱已將產品送檢

內地網紅主播「辛巴」（本名辛有志）日前直播帶貨的一款燕窩產品，遭到有「職業打假人」之稱的微博博主王海質疑只是糖水而非燕窩。 雖然辛巴團隊一度表示「傾家蕩產也要告這些人誹謗」，然而在輿論進一步發酵下，辛巴的廣州和祥貿易有限責任公司周五（20日）透過官方微博發布聲明回應，稱會將涉事燕窩產品送檢，並將全力協助商家處理退貨退款等。

消費者近日質疑辛巴團隊主播「時大漂亮」直播間替「茗摯」天貓旗艦店帶貨售賣的燕窩實際上是糖水，其後辛巴及時大漂亮曾在直播間展示檢測報告指產品沒問題，同時稱要對誹謗自己的人採取法律行動。

不過據王海周四（19日）提供的一份檢測報告顯示，辛巴直播間所售燕窩的蔗糖含量高達4.8%，另一份質檢報告更顯示該燕窩的「唾液酸」含量僅得0.014克，遂以此推斷該款產品就是糖水，每份工業成本不超過1元人民幣。

另一邊廂，據包裝標識顯示，該款燕窩產品的產品類別被劃分為「風味飲料」，成分包括純化水、冰糖、燕窩、海藻酸鈉、乳酸鈣，惟根據食品安全法，乳酸鈣的適用範圍並不包含風味飲料。

至周五上午，廣州和祥貿易有限責任公司發布聲明回應，公司是按照融昱公司提供的產品信息進行直播推廣，事後已第一時間將產品送檢，待結果回傳後公證並公布；如消費者對產品有任何不滿，可向「茗摯」天貓旗艦店申請退貨退款，公司將全力以赴予以協助，並督促商家做好售後服務。

該公司又強調，涉及爭議的燕窩產品直播價格為258元15碗，每碗17.2元，減去平台推廣費用後，公司得到12.6%的推廣佣金，不涉及任何銷售行為。

（綜合報道）