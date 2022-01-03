台灣6級強震「全台在晃」未來恐有餘震　炎亞綸再次預言成功

今（1月3日）17時46分台台灣東部海域發生黎克特制地震震級6.2，地震深度19.4公里，其中台北市新北市震度達四級，目前暫未有災情傳出。氣象局地震測報中心，未來2天不排除有震級4、5餘震。



今年台灣的第一次有感地震發生在17時46分，震度最大為雙北市及宜蘭4級，花蓮、台中、桃園、新竹、彰化3級，南投、台東、基隆、苗栗、嘉義、雲林2級，高雄、台南、屏東、澎湖一級。氣象局地震測報中心表示，不排除兩天內有震級達4、5的餘震。

台灣地震中心主任陳國昌表示，這是今年第一個地震，雖不是隱沒帶地震，但板塊隱沒過程推擠上方板塊造成破裂變形。他提到雖然未來兩天會有餘震但數量不多，要台灣民眾不需太過擔心。

據了解，此次地震非常「有感」，台灣網民在網絡洗版討論地震，稱「這次好大」、「搖超大」「站在路上頭都暈」，目前暫未有災情傳出。但台灣鐵路部分路段則因為慢行出現延誤，預計要晚間23時才能恢復行車。

台灣藝人、被網民封為「地質學家」的炎亞綸12月30日才在臉書寫下，「入冬之後地震頻繁，我想是因為連日低溫造成土壤乾裂，以至於地震頻發。」文末更幽默稱「我不尷尬，尷尬的就是地質系同學」被網民稱為「神預言」，紛紛到該則貼文下方朝聖。而在確認沒有災情傳出後，他也幽默回應稱自己的「乾冷論」得到證實。