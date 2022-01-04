西安疫情｜官方稱物資供應受壓　封閉管理措施混亂惹民怨

西安嚴格的封閉管理措施引起輿論關注之際，中共陝西省委書記劉國中要求重點疫區「儘快扭轉被動局面」，中疾控也提出要「進一步加強社會面管控」，預示西安可能進一步收緊防疫措施。



據《陝西日報》2022年1月3日報道，劉國中1月2日在西安市疫情防控指揮部調度城中村疫情防控工作時強調，城中村是疫情防控的「重中之重」，必須儘快實現社會面清零目標。他指出，城中村情況複雜、基礎薄弱，疫情傳播風險大，必須加快加密核酸檢測、加快推進風險人員隔離管控，以及抓好隔離場所儲備。他也點名要求雁塔區、高新區等重點區域汲取教訓，儘快扭轉被動局面。

西安在春節和北京冬奧進入倒數之際爆發新一波疫情，近一個月的防疫工作未見成效，上月23日起實行的封閉管理也傳出管理混亂等問題，令當地防疫工作受到中央高度關注。

1月2日，西安市碑林區安東街社區檢測人員開展流動服務，對沿街門市的經營人員做核酸檢測。（新華社）

陝西先鋒微信公眾號發布消息稱，陝西省委組織部已協調抽調15名具有縣黨政正職經歷的省直機關「優秀廳級領導幹部」，派駐到西安市疫情防控任務較重的17個城中村督導做好防疫工作。

西安地方政府的抗疫能力備受質疑，西安市雁塔區委書記王斌和區委副書記兼區政府黨組書記崔詩越1月2日被罷免後，有網民要求問責更高層的官員。

劉國中表明，城中村攻堅和疫情防控總攻是「對幹部政治品質、宗旨意識、能力作風的現實考驗」。他強調，一把手要扛起責任，親自上手，抓具體抓落地。

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西安此輪疫情的累計病例1月2日達到1663宗，單日新增病例雖連續兩天呈下跌趨勢，1月2日跌至90宗；但防疫形勢仍嚴峻，1月3日增加7個中風險地區和兩個高風險地區。

中國國務院聯防聯控機制綜合組陝西工作組社區防控專家、中國疾控中心副研究員張燦有1月2日接受傳媒訪問時強調，西安存在多點的社區傳播，進一步加強社會面管控，能降低人員流動和傳播風險。

不少西安網民在微博申訴封閉管理期間小區裏出現食品短缺，以及政府生活物資配送不到位等問題，「西安買菜難」成為微博熱搜詞。劉國中回應輿論關切，提出要打通生活物資保障「最後一百米」，同時做到防疫情傳播和保物資暢通。

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西安已啟動為封閉管理小區集中配送免費生活物資，允許每兩到三天由一名家庭成員外出買菜，居民也可網上訂購食品。但有網民稱，截至1月3日仍未收到政府提供的物資包，也有人貼出截圖指當地超市的食品天天斷貨，並稱每天醒來做的第一件事，「是打開盒馬（零售APP）搶菜」。

住在蓮湖區的張女士（72歲，退休人士）受訪時說，她所屬的小區未出現物資配送問題，居民有需要時也可登記，持着陰性核酸報告到附近的超市買菜。她說：「超市蔬菜的種類少一點，但應付日常需求沒問題。」

北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍分析，地方官員肯定也意識到居民日常生活的問題，但若不解決疫情，「其他東西都不會好」。他預計，當地將繼續加強防疫，確保在春節前控制疫情。