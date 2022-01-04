操場埋屍案｜檢方：起訴24人均被判處有期徒刑及以上刑罰

湖南新晃「操場埋屍案」在2019年6月被披露後引發關注，近日再有新消息。湖南懷化市人民檢察院檢察長徐百堅於12月31日表示，檢察機關立案查處失職瀆職的5名司法工作人員，依法起訴的24名涉案人員均被判處有期徒刑及以上刑罰。



2001年，新晃縣下崗職工杜少平採取不正當手段，違規承建了新晃一中操場土建工程，並聘請羅光忠等人管理。在施工過程中，杜少平對代表校方監督工程質量和安全的鄧世平產生不滿，於2003年1月夥同羅光忠將鄧世平殺害，將屍體掩埋於新晃一中操場一土坑內。

案發後，時任新晃一中校長黃炳松（杜少平舅舅）為掩蓋杜少平的殺人犯罪事實，多方請託、拉攏相關公職人員，時任新晃縣公安局黨委副書記、政委楊軍（杜少平同學）等人接受請託，阻撓案件調查，導致該案長期未能偵破。

2019年11月，湖南省掃黑辦和懷化市委通報，該案19名涉案公職人員被依紀依法嚴肅處理。12月30日，湖南省靖州苗族侗族自治縣法院對「操場埋屍案」相關公職人員瀆職犯罪案進行一審宣判。楊軍、黃炳松以徇私枉法罪判處有期徒刑十五年；鄧水生以徇私枉法罪判處有期徒刑十四年；劉洪波、陳守鈿、曹日銓、陳領、楊榮安以徇私枉法罪分別判處十三年至十年不等的有期徒刑；楊學文、蔣愛國以玩忽職守罪分別判處有期徒刑九年、七年。

此外，在2020年1月20日，湖南省懷化市中級法院對杜少平執行死刑。