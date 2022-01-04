立場新聞案｜台民進黨批扼殺自由　國台辦：插手香港黑手必被斬斷

台灣民進黨早前就香港警方對《立場新聞》執法一事表示，這是北京當局撕毀「一國兩制」承諾，以及扼殺香港民主自由的作為。

國台辦今日（4日）就此回應表示，民進黨當局插手香港事務的黑手必被斬斷，亂港謀「獨」的罪惡必遭清算。



國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局插手香港事務的黑手必被斬斷，亂港謀「獨」的罪惡必遭清算。（中央社）

國台辦發言人朱鳳蓮表示，香港特區政府依法處理有關案件，「我們堅決支持，任何人無權干涉。」民進黨當局出於謀「獨」目的，持續插手香港事務。當前香港局勢由亂轉治，步入正軌，「一國兩制」重新展現強大生命力和光明前景，民進黨當局迫不及待地跳出來叫幾聲，生怕台灣民眾識破了民進黨當局亂港謀「獨」的真相。

朱鳳蓮稱，民進黨當局抹黑「一國兩制」，兜售虛假「民主」，裝出「民主衛士」的樣子，顛倒黑白，無視司法，為違法行為辯護，還叫囂搞「援港計劃」，島內越來越多人看穿他們只不過是謀取政治私利。「正告民進黨當局，插手香港事務的黑手必被斬斷，亂港謀『獨』的罪惡必遭清算。」

《立場新聞》日前停運，所有員工被遣散。圖為上月29日，《立場新聞》署任總編輯林紹桐被帶到辦公室協助調查，之後再被帶走。（余俊亮攝）

去年12月29日，香港警方國安處以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕《立場新聞》6名高層及前高層，其中包括藝人何韻詩。同日，台灣的蔡英文總統表示，「很遺憾再次看到中共當局撕毀一國兩制的承諾，再次打壓箝制香港的言論自由。追求民主自由不是犯罪，台灣會堅定撐香港，呼籲世界各國關注他們的人身安全與香港情勢的發展。」

台灣的陸委會亦稱，香港的人權、自由每下愈況，香港的媒體工作者不斷被惡法逮捕，儘管國際社會疾聲關切、港人紛紛用腳投票，執政者仍置若罔聞，打壓作為此起彼落。