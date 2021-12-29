搜立場新聞｜民進黨批北京扼殺香港民主自由　環球時報：大快人心

香港警方國安處今日（29日）清晨以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕《立場新聞》6名高層及前高層，其中包括藝人何韻詩。

台灣民進黨表示，這是中共當局持續公然撕毀一國兩制承諾、扼殺香港民主自由的作為，民進黨要表達最嚴厲的譴責。

官媒《環球時報》發表評論稱，不管是何韻詩還是其他人，「反中亂港」者終將接受法律的正義審判。



民進黨表示，香港警方抓捕民主自由倡議者，令人憤慨和不滿。這突顯出中共和港府完全無視國際社會對香港形勢惡化的高度憂慮，並一再透過「港版國安法」扼殺香港言論自由，製造媒體輿論的寒蟬效應，在在證明中共治理之下的每一寸土地，都不可能有任何自由的空間，所謂的「一國兩制」完全淪為一則政治笑話。

民進黨稱，對於港府透過「港版國安法」打壓香港人民的新聞與言論自由及香港選制改變讓立法會成為一言堂機構，民進黨將與國際社會持續支持香港人民爭取民主自由，關懷港人的政治訴求，而中共及港府倒行逆施的作為，最後只會帶來更嚴重的後果。

《環球時報》的評論則稱，《立場新聞》6名高層及前高層被捕的消息來得大快人心。何韻詩一直在「反中亂港」陣營裡跳得很高，她曾要求聯合國把中國從人權理事會除名，還跑到美國國會作證，鼓動議員通過制裁香港的法案。國安法生效後，她依然毫不收斂，繼續發表煽動性言論，還參加反對派非法組織的初選，為黃之鋒等人站台等等。

該評論又稱，天網恢恢，疏而不漏，不管是何韻詩還是其他人，「反中亂港」者終將接受法律的正義審判，一個也不會少。