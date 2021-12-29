王力宏會不會被封殺？　國台辦：藝人赴陸發展需「德藝雙馨」

台灣藝人王力宏負面新聞纏身，日前宣布將暫別演藝圈。12月29日，對於是否會將王力宏列入劣跡藝人名單，大陸國台辦新聞發言人馬曉光回應指出，支持兩岸文化交流的政策沒有改變，他指出「對於在大陸進行的營業性演出活動，有關部門一貫依法依規管理』，他說，我們希望來大陸的台灣演員，都能德藝雙馨。



王力宏日前因私生活爭議，宣布暫時離開演藝圈，他未來在大陸會否被封殺引起廣泛關注。馬曉光回樣指出，大陸支持兩岸文化交流的政策沒有改變。對於在大陸進行的營業性演出活動，有關部門一貫依法依規管理。「為的是引導更多內容健康、積極向上的文化產品進入市場。」

馬曉光指出，同時大陸方面鼓勵支持演藝人員自覺弘揚行風藝德，不斷提高思想品德修養、職業道德素養和人文藝術涵養，樹立良好社會形象，做「德藝雙馨的文藝工作者」。

王力宏未來在大陸的演藝發展成為國台辦記者會上的熱門話題。（王力宏IG）

現場記者提問則指出，王力宏事件難得引起兩岸網友砲口一致，還有網友稱「力宏共識」取代「九二共識」，如何看待兩岸網路氛圍？此外，卸下《環球時報》總編輯的胡錫進日前評論，王力宏大陸演藝市場的「豪華存在」基本就結束了，是不是官方態度？

對此，馬曉光回應指出，不能把「某些人」的網上說法，當成大陸官方態度。他提到，希望來大陸的台灣演員，都能德藝雙馨。馬曉光也笑著說，知道台灣記者很關心這件事，「但不要把網路上的一些言論，在記者會中要求發言人來回答」。

王力宏離婚因被前妻李靚蕾「毀滅性爆料」稱其婚內出軌招妓，私生活混亂，引發品牌方排隊解約潮，包括英菲尼迪、讀書郎、周大生珠寶在內的至少6個品牌，紛紛宣佈和王力宏解約或不再合作。

日前網民發現，央視12月19日將連續劇《大決戰》中王力宏演唱的片尾曲「消音」。片尾字幕的工作人員名單也不見王力宏名字。內地網民因此分析，「王（力宏）是徹底涼涼了」。

中共中央紀委國家監委網站12月19日則以不點名的方式說，「人設崩塌」最近又成輿論關鍵字，並重申對明星藝人「違法失德必究、沒有任何例外」。