台灣藝人方芳元旦天安門看升旗儀式　哽咽感慨：完成父母心願

2022年元旦，剛剛領到台灣居民居住證不久的「台灣綜藝一姐」方芳，手拿着證到了北京天安門廣場，以觀看升國旗的形式迎接新年。



1月1日，方芳在抖音平台發布自己前往北京天安門廣場觀看升旗儀式慶祝元旦的視頻。在短視頻平台中，方芳感慨「回家的感覺真好」，更一度哽咽表示，「我的父親終其一生想帶我回家，女兒已經代你們回到了祖國母親的懷抱。」



她表示，「從小到大，我填的表格就是『籍貫安徽省全椒縣、住址台灣省桃園縣』」，配文寫道「回家的感覺真好」、「此生無悔入華夏，來生還做中國人」。

據《觀察者網》報道，有「台灣綜藝一姐」之稱的67歲資深藝人方芳， 原名周正芳，1953年出生於台灣，祖籍安徽全椒。據了解，方芳的父親一輩子都想着要回家鄉，但因時局所限沒能踏上歸程。方芳從小就被教育要記住自己來自何方，父親臨終前還一再交待她「你永遠不能忘記，你是安徽省全椒縣人！」

方芳今年11月初在抖音開設帳號，首條影片就透露，已在大陸待了一年半，覺得住在這裡很安心，孩子也放心，還讓她深深體驗到一句話「落葉要歸根」。不過，對於她曬出「台灣居民居住證」的舉動，隨即有台灣網民質疑，她領到的其實是「台灣居民居住證」，仍具有台籍且可以使用台灣健保。