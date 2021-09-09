回應張鈞甯台獨風波　國台辦稱歡迎台灣藝人反批民進黨蓄意污衊

台灣藝人張鈞甯在11年前的碩士論文，因標題出現「我國」二字，結果被大陸網民認定是「台獨」，即使事後工作室發聲明駁斥亦無果。

大陸國台辦周四（9日）回應總統蔡英文的批評，駁斥是純屬民進黨蓄意污衊、轉移焦點，大陸一貫積極支持兩岸文化領域交流合作，熱忱歡迎台灣演藝人員在大陸發展。

陸委會同日則回應形容大陸網民此舉是「文革式的獵巫」，又指大陸影視環境充斥政治風險，不是安心創作、自由表演的友善環境。



國台辦發言人朱鳳蓮批評，蔡英文在張鈞甯事件所謂民主與威權等說法，是蓄意污衊、轉移焦點。（微博＠國台辦）

國台辦發言人朱鳳蓮稱，台灣一些政治勢力和不良媒體別有用心，蓄意製造事端，企圖通過干擾阻撓台灣藝人在大陸發展，破壞兩岸人文交流氛圍，挑撥兩岸同胞對立，惡化兩岸關係，「希望兩岸同胞擦亮眼睛，更精準地辨識和反對離間兩岸同胞感情的惡劣行為」。

不過，陸委會副主委李麗珍在例行記者會上就指出，大陸網民用特定政治意識形態，針對很多台灣藝人的過往言行，進行一種「文革式的獵巫」。事件顯示出大陸的影視環境受到意識形態框限日益嚴重，充斥着政治風險，並不是藝人可以安心創作、自由表演的友善環境。

陸委會副主委李麗珍「提醒」，台灣演藝人員赴陸發展要審慎因應相關風險。（台陸委會供圖）

李麗珍稱，近期在大陸發展的台灣藝人頻頻被迫要進行政治表態，凸顯了兩岸在民主跟威權兩種價值上的差異，「所以政府要特別去提醒台灣演藝人員審慎因應相關風險，確保自身權益」。